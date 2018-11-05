به گزارش خبرنگار مهر، گو ایوا بعد از پیروزی تیم فوتبال کاشیما آنتلرز در بازی رفت مقابل پرسپولیس، گفت: از ابتدای فصل با تقویم سخت کنار آمده ایم و فکر نمی کنم در حال حاضر از این مسئله به عنوان یک بهانه یاد کنیم. ۹۰ دقیقه دیگر تا قهرمانی در آسیا در پیش داریم و بازیکنانم برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند.

وی درباره میدان دادن به بازیکنان ذخیره در لیگ ژاپن قبل از رویارویی با پرسپولیس، تاکید کرد: ما بازیکنان بسیار خوبی داریم و همان ها هم در بازی با اوساکا باعث برد تیم شدند. مطمئنم که آنها مقابل کاشیوا هم همین کار را انجام می دهند.

سرمربی کاشیما درباره خستگی بازیکنانش افزود: شاید بازیکنان از نظر ذهنی و جسمی خسته باشند ولی بعد از دو روز استراحت، آنها در انتظار بازی برگشت خواهند بود. می دانیم که تماشاگران پرسپولیس چطور از تیمشان حمایت می کنند ولی شانس بزرگی برای قهرمانی در آسیا برای اولین بار داریم. بازیکنانم به خستگی جسمی و روحی خود غلبه می کنند و برای بازی برگشت آماده می شوند.

اویوا در پایان درباره بازی در ورزشگاه آزادی هم گفت: می دانیم که در یک ورزشگاه پر از تماشاگر بازی خواهیم کرد ولی بازیکنانم به سادگی نمی ترسند زیرا روی قهرمانی در آسیا تمرکز کرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت پرسپولیس و کاشیما ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه آینده برگزار می شود.