رقابت ۲ فیلم ایرانی در جشنواره «رولان» ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلمهای «نسترنهای وحشی» به کارگردانی رهبر قنبری و «یه وا» به کارگردانی آناهید آباد در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «رولان» ارمنستان حضور دارند.
این جشنواره توسط بنیاد ترویج سینما و تلویزیون ارمنستان به نام «بنیاد رولان بایکوف» برگزار میشود.
پخش بینالمللی فیلمهای شرکت کننده در این رویداد فرهنگی برعهده بنیاد سینمایی فارابی است.
چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «رولان» که ویژه کودکان و نوجوانان است از ۱۵ تا ۱۹ آبان همزمان با ۶ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ در ایروان ارمنستان برگزار میشود.
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