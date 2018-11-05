۱۱ درصد اراضی کشاورزی و باغی استان قزوین وقفی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین برنامه های هفته وقف در استان را تشربح کرد.

مجیدی در این نشست با اشاره به سالروز سیزده آبان و روحیه استکبار ستیزی ملت ایران گفت: انقلاب اسلامی که به برکت رهبری امام و ایستادگی و حضور مردم محقق شده امروز با شعارهای استکبار ستیزی در جهان شناخته می شود و موجب بیداری ملل جهان نیز شده است.

وی بیان کرد: استکبار ستیزی مظهر و از نشانه های پررنگ انقلاب اسلامی است و آنچه داریم ناشی از همین شعارهای انقلابی است و خودباوری و ایستادگی در برابر ارزشها از دستاوردهای سیزده آبان است که ایستادگی در برابر استکبار و استثمار در شعار مرگ بر آمریکا تجلی یافته است.

اجرای بیش از ۵۰ عنوان برنامه در هفته وقف

وی افزود: هفته وقف از ۱۵ تا ۲۴ آبان ماه تعیین شده و در این ایام برنامه های متنوع فرهنگی و دینی پیش بینی شده که اجرا می شود.

مجیدی تصریح کرد: کسانی که دنبال جاودانگی و ماندگاری هستند آن را باید در وقف به عنوان یک سنت حسنه جستجو کنند و رمز جاودانگی در وقف گرفته و در جامعه نهادینه شده است.

وی بیان کرد: باید به جامعه بگوییم دنبال معرفی فرهنگ و کارکرد وقف هستیم و با فرهنگ سازی و نهایدنه کردم این سنت حسنه جاریه به نیازمندان هم کمک کنیم.

مجیدی گفت: در هفته وقف برنامه های متنوعی تدارک دیده شده که دیدار با امام جمعه، بازدید استاندار از اوقاف، تشکیل جلسه شورای اداری اوقاف، محفل انس با قرآن در مسجد امام خمینی، همایش همه واقف باشیم و تجلیل از واقفان، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، غبار روبی امامزاده آمنه خاتون، برگزاری زیارت از راه دور حضرت رسول(ص)، نشست های تخصصی با گروههای مختلف از این برنامه هاست.

وی اضافه کرد: همچنین کلاسهای سبک زندگی برای بانوان در این ایام افتتاح می شود که در هر دوره ۴۰ جلسه و در هر کلاس ۲۵ نفر شرکت خواهند کرد و با مهارت های زندگی آشنا می شوند.

مجیدی اظهارداشت: دیدار با ائمه جمعه و فرمانداران، همایش قاریان، مادران و دختران، کلاس مشاوره، افتتاح چند طرح عمرنی شامل سه خانه عالم، شبستان، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در امامزاده ها، راه اندازی ۶۰ کاروان جهیزیه و برپایی نمایشگاه وقف از دیگر برنامه های هفته وقف در استان است.

برپایی دو موکب در عراق در اربعین حسینی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: در ایام اربعین حسینی دو موکب از سوی این اداره با کمک خیرین در عراق برپا شد که یک موکب درنجف اشرف ابتدای مسیر پیاده روی بودکه همه نوع خدمات ازجمله خیاطی، کفاشی، چایخانه، آرایشگاه، بهداری در آن ارائه می شد و در طول شبانه روز بیش از ۱۲ هزار پرس غذای گرم بین زائران توزیع می شد.

وی گفت: این موکب ها ۹ روز برپا بود و ضمن پذیرایی و توزیع نذورات با اعزام هشت نفر وحانی و مبلغ کارهای فرهنگی نیز شامل سخنرانی مذهبی، مداحی، نماز جماعت، پاسخگویی به سوالات دینی نیز در آن پیش بینی شده بود.

مجیدی اضافه کرد: در این موکب بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شد که مشارکت خیرین قابل توجه بود.

وی اظهارداشت: یک موکب هم در کربلا برپا شد که ضمن پذیرایی برای اسکان آنها هم اقدام شد و سه هزار نفر اسکان در هر نوبت و سه هزار وعده غذا داده شد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شد.

مجیدی گفت: در سال تحصیلی جاری همچنین ۱۰۰۰ بسته لوازم تحریر بین کودکان نیازمند توزیع شد که هر بسته ۵۰ هزار تومان هزینه شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اظهارداشت: یکی از کارهای فرهنگی انجام شده برپایی نمایشگاه شهر نشاط بود که با استقبال خانواده ها و نوجوانان روبرو شد.

وی اظهارداشت: در سال گذشته اولین جشنواره انیمیشن با حضور ۱۰ اثر برگزار شد و امسال هم با شعار «وقف چشمه همیشه جاری» در بخش انیمیشن برای سال دوم برگزار می شود که امیدواریم استقبال بیشتری شود.

ثبت ۱۰ وقف جدید در سال جاری

مجیدی از ثبت وقف های جدید در استان هم خبر داد و یادآورشد: امسال ۱۰ وقف جدید در استان در سال جاری ثبت شده که در بخش های قرآن، سیدالشهداء، خیرات و مبرات برای افراد بی بضاعت هم وقف داشتیم که در قزوین، بوئبن زهرا، تاکستان و البرز بود.

وی گفت: در استان ۲۶۳۷ موقوفه داریم که ۶۰۳ مورد متصرفی و ۱۶۴ موردغیر متصرفی، تعداد ۳ مورد اشتراک التولیه و مابقی از موقوفات انتفاعی تعداد ۱۸۶۷ مورد است.

مجیدی اضافه کرد: ارزش گذاری رقبات در ۱۴ هزار و ۲۶۱ مورد انجام شده که حقوق مکتسبه محاسبه و کسر شده و فقط ارزش موقوفه در دو ماه انجام شده که حداقل قیمت گذاری ۱۹ هزار میلیارد تومان است.

ارزش موقوفات استان قزوین ۱۹ هزار میلیارد تومان است

وی اظهارداشت: تعداد رقبات موقوفه ۲۵ هزار و ۸۵۴ مورد است که متصرفی ۱۴ هزار و ۲۶۱ رقبه و آنها که متولی شخصی دارد ۱۱ هزار و۵۰۰ رقبه و ۹۳ رقبه اشتراک التولیه است.

مجیدی گفت: از مجموع رقبات استان تعداد ۱۵۲۷ مورد عرصه و اعیان، تعداد رقبات صنعتی ۷۳۷ مورد و رقبات کشاورزی ۷۸۷۶ مورد است.

۱۱ درصد اراضی کشاورزی استان قزوین وقفی است

وی بیان کرد: مساحت اراضی کشاورزی وقفی ۵۲ هزار و ۶۰۰ هکتار، معادل ۱۱ درصد اراضی کشاورزی استان است.

مجیدی یادآورشد: ارزش موقوفات استان بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان است وبا احتساب یک درصد سود باید سالانه ۱۹۰ میلیارد تومان از موقوفات درآمد داشته باشیم اما سال قبل یک بیست و پنجم آن یک درصد ارزش دارایی است که حدود ۷ میلیارد تومان شده که بسیار ناچیز است.

وی اظهارداشت: تعداد نیروی اوقاف محدود و امکانات اوقاف ضعیف است و همراهی مستاجران نیز کم بوده و نتوانسته ایم حقوق واقعی خود را کسب و جمع آوری کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: در استان قزوین ۲۶۳ بقعه داریم که ۶۰۳ مورد متصرفی، ۱۶۴ مورد غیر متصرفی، ۳ مورد اشتراک التولیه و حدود ۱۸۶۷ مورد انتفاعی است.

مجیدی اضافه کرد: در عرصه بهره وری در سال گذشته ۳۰۱ قرارداد بسته شده و تعداد ۱۸۵۱ قرارداد به روز رسانی شده است.

وی اظهارداشت: ۱۵ طرح جامع برای بقاع آماده شده و ۱۲۰۰ مترمربع بازسازی و نگهداری در عرصه و اعیان داشته ایم، ۸۵۰۰ مترمربع فعالیت عمرانی، ۱۷۰۰ مترمربع احداث در بقاع و ۹۰۰۰ مترمربع بازسازی، مرمت و مقاوم سازی داریم.

پروژه های سرمایه گذاری وقفی فعال می شود

مجیدی گفت:دراجرای پروژه های سرمایه گذاری درحال حاضر ۲۵۰ واحد مسکونی بصورت مشارکتی آغاز شده که در دو سال ساخته می شود، ۱۲۰ واحد تجاری در محمدیه و هشت باب واحد تجاری در شهر قزوین ساخته می شود.

وی اظهارداشت:درمانگاه خیریه دربیدستان با ۲۱ میلیارد ریال و هشت واحد مسکونی و دو واحد تجاری در موقوفه آقا امینی در حال اجراست و یک پروژه بزرگ اقتصادی هم در مرکز استان در حال شکل گیری است که تحول بزرگی در احیا موقوفات و خدمات اجتماعی در استان رقم خواهد خورد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: در سال گذشته میزان تملک دارایی اداره اوقاف دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بود که در میان بقاع متبرکه، مساجد و امکان مذهبی توزیع شد و امسال هم پیش بینی می کنیم دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این عرصه جذب شود.

سند راهبردی بقاع متبرکه آماده می شود

وی اظهارداشت: سالن آمفی تئاتر دارالقران الکریم استان با ۸۵۰ میلیون تومان هزینه در دست ساخت است که مکان مناسبی برای برگزاری همایش و جلسات قرآنی مهیا خواهد شد.

مجیدی تصریح کرد: با اجرای طرح پژوهشی بزودی سند راهبردی بقاع متبرکه با کمک دانشگاه اراک تهیه خواهد شد که سند چشم اندازی برای بقاع متبرکه است.

افزایش ۷ درصدی درآمد موقوفات استان

وی بیان کرد: در هفت ماهه امسال درآمد موقوفات بیش از ۹ درصد رشد داشته و در مقایسه در هفته وقف شاهد افزایش ۲۵ درصدی هستیم و میزان هدایا و نذورات در این مدت ۷ درصد رشد داشته است.

مجیدی اظهارداشت: در حال حاضر از دستگاههای دولتی و مستاجران بالغ بر ۷۸۰ میلیون تومان طلب داریم که در سال گذشته یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان از مطالبات وصول شد.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته در نیات واقفین ۶۸۵ میلیون تومان هزینه شد و برای امور خیریه ۴۶۵ میلیون تومان، در حوزه اجتماعی ۲۱۵ میلیون تومان، در مدارس علوم دینی ۵۰ میلیون تومان، برای مساجد ۳۷۰ میلیون تومان و در مجموع برای بقاع متبرکه هم یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد:بالغ بر دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از درآمد موقوفات در اجرای امینانه وقف هزینه شده است.

سند دار شدن ۲۷۰ موقوفه

وی اظهارداشت: در هفت ماهه گذشته ۲۷۰ سند برای رقبات صادر شده که ۳۴۰۰ رقبه به آن متصل شده است و در حال حاضر ۹۰۰ رقبه سند ندارد که تلاش می کنیم تا اسناد همه رقبات تا یک سال آینده دریافت شود.

مجیدی گفت: در سال جاری ۷۰ رای دادگاه به نفع موقوفات صادر و ۵ دادنامه اجرا شده و در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار برگ از مدارک اسکن و در سامانه بارگذاری شده که برای هر برگ نیز ۸۰ فیلد مطلب جمع آوری شده است.

وی اظهارداشت: برای حل مشکلات حقوقی با اداره منابع طبیعی ۱۰۲ پرونده در دست اقدام است و تنها هشت فقره اختلافی باقی مانده که امسال رسیدگی می شود.

اجرای پروژه توسعه امامزاده حسین(ع) نیازمند عزم ملی است

مجیدی اظهارداشت: اجرای پروژه توسعه امامزاده حسین(ع) بسیار هزینه بر و سنگین است و باید توسط چند ارگان از جمله شهرداری، میراث، استانداری و اوقاف اجرا شود.

وی اضافه کرد: پلاک های تجاری خارج شده در مسکونی ۲۳۰ پلاک بایدخربداری شود که تاکنون ۱۴۷ پلاک تملک شده و ۸۳ مورد باقیمانده است.

مجیدی اضافه کرد: اوقاف و شهرداری در اجرای تعهدات خود جلو هستند و به ۵۰ درصد تعهدات خود عمل کرده اند اما کار سنگین و دراز مدت است و به عزم ملی و همت جمعی نیاز دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: ۱۳ پلاک اخیرا خریداری شده و قرار شده طرح دارالشفاء در ضلع شرقی در اولویت قرار گیرد.