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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۳

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

کاهش ۳۳درصدی واردات مواد اولیه و موثره دارویی

کاهش ۳۳درصدی واردات مواد اولیه و موثره دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه دارویی از ۵۴ درصد به ۶۷ درصد، ظرف دو سال، عملا ۳۳ درصد وابستگی صنعت دارو به واردات این مواد را کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اصغری، با اشاره به رشد چشمگیر و مثال زدنی تولید مواد اولیه دارویی در کشور طی سال ۱۳۹۶ و نیمه نخست سال ۱۳۹۷، اظهارداشت: به رغم همه تهدیدها و فشارهای اقتصادی، ظرفیت های فراوانی در بخش های علمی، فناوری و صنعتی در کشور وجود دارد که با ایجاد و توسعه شبکه های تعاملی مناسب و حمایت های به هنگام دولت، می توان گام های بلندی بسوی خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت و این موفقیت، نمونه بارز این ادعاست.

وی افزود: جهشی که امروز در تولید مواد اولیه و موثره دارویی ظرف مدت کوتاهی شاهد هستیم که تولید ۵۴ درصدی مواد اولیه در سال ۹۵، به ۶۷ درصد رسیده و عملا ۳۳ درصد نیاز و وابستگی صنعت دارو را به ماده اولیه و ماده موثره وارداتی کاهش داده است، چشمگیر و مثال زدنی است و البته کماکان و با همین شتاب و در سایر وجوه این صنعت هم قابل تجربه و تداوم است.

اصغری در ادامه با اشاره به اینکه تولید داخلی دو سوم مواد اولیه دارویی مورد نیاز صنعت دارو در نوع خود یک رکورد کم نظیر منطقه ای و بین المللی است، اظهار داشت: جا دارد که در این میان از انگیزه، تدبیر و تلاش های فعالان این حوزه، سندیکا و تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی تقدیر و تشکر کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار امیدواری کرد: با تخصیص بهینه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته و حداقل ۲۰ درصد از یک میلیارد دلاری که به حمایت از تولید مواد اولیه کالاهای اساسی اختصاص یافته است به تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و دارو، شاهد تسریع برنامه های توسعه ای و ارتقای کمی و کیفی تولید مواد موثره دارویی و داروی ایرانی باشیم.

کد مطلب 4451411
حبیب احسنی پور

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