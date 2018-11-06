کاهش ۳۳درصدی واردات مواد اولیه و موثره دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اصغری، با اشاره به رشد چشمگیر و مثال زدنی تولید مواد اولیه دارویی در کشور طی سال ۱۳۹۶ و نیمه نخست سال ۱۳۹۷، اظهارداشت: به رغم همه تهدیدها و فشارهای اقتصادی، ظرفیت های فراوانی در بخش های علمی، فناوری و صنعتی در کشور وجود دارد که با ایجاد و توسعه شبکه های تعاملی مناسب و حمایت های به هنگام دولت، می توان گام های بلندی بسوی خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت و این موفقیت، نمونه بارز این ادعاست.

وی افزود: جهشی که امروز در تولید مواد اولیه و موثره دارویی ظرف مدت کوتاهی شاهد هستیم که تولید ۵۴ درصدی مواد اولیه در سال ۹۵، به ۶۷ درصد رسیده و عملا ۳۳ درصد نیاز و وابستگی صنعت دارو را به ماده اولیه و ماده موثره وارداتی کاهش داده است، چشمگیر و مثال زدنی است و البته کماکان و با همین شتاب و در سایر وجوه این صنعت هم قابل تجربه و تداوم است.

اصغری در ادامه با اشاره به اینکه تولید داخلی دو سوم مواد اولیه دارویی مورد نیاز صنعت دارو در نوع خود یک رکورد کم نظیر منطقه ای و بین المللی است، اظهار داشت: جا دارد که در این میان از انگیزه، تدبیر و تلاش های فعالان این حوزه، سندیکا و تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی تقدیر و تشکر کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار امیدواری کرد: با تخصیص بهینه ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته و حداقل ۲۰ درصد از یک میلیارد دلاری که به حمایت از تولید مواد اولیه کالاهای اساسی اختصاص یافته است به تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و دارو، شاهد تسریع برنامه های توسعه ای و ارتقای کمی و کیفی تولید مواد موثره دارویی و داروی ایرانی باشیم.