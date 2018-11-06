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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

دستگیری ضارب جنگلبان گلستانی در کمتر از ۳ ساعت

دستگیری ضارب جنگلبان گلستانی در کمتر از ۳ ساعت

گرگان- فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری ضارب جنگلبان گلستانی در کمتر از سه ساعت خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه در پی اطلاع مأموران حفاظت منابع طبیعی، مبنی بر این که در منطقه جنگلی اطراف کردکوی، دو نفر با هدف تصرف زمین، در حال قطع درختان بودند جنگلبانان کشیک به محل اعزام می شوند.

وی با بیان این که دو نفر با صورت پوشیده به جنگلبانان حمله می کنند، ادامه داد: دو مأمور حفاظت منابع طبیعی از ناحیه دست و سینه زخمی می شوند که یکی از آن ها در بیمارستان بستری است.

جاویدان افزود: به همین منظور تیم تحقیقاتی پلیس گلستان بررسی هایی انجام داده و سرنخ هایی به دست آوردند و توانستند کمتر از سه ساعت در یک عملیات غافلگیرانه ضارب را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

طبق گفته وی متهم تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4451787

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