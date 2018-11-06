فرهنگ اطعام در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام سه شنبه شب در حاشیه بازدید از طبخ بزرگترین نذری جهان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اینگونه برنامه ها نشان از دین داری مردم استان فارس است.

وی ادامه داد: چندین کار مورد علاقه خداوند است که اطعام دادن یکی از آن کارها است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: اطعام بسیار مناسب است به خصوص اینکه به نام پیامبر(ص) باشد.

این آش نذری ۱۹ سال است که با استفاده از نذورات مردم فارس در شیراز پخته می‌شود.

پخت این آش نذری تا ساعت ۳ با مداد فردا، ۲۸ صفر ادامه دارد و از حدود ساعت ۴ صبح هم توزیع آن آغاز می‌شود.

بخشی از این نذری به مراکز درمانی، آسایشگاه ها، مراکز خیریه و بخشی دیگری هم در محلات حاشیه شهر و در میان نیازمندان توزیع می‌شود.