به گزارش خبرنگار مهر ، سال گذشته ۲۱ آبان ماه زلزله ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر در استان کرمانشاه رخ داد و خسارات زیادی به بار آورد و باعث شد تعداد زیادی از هموطنان در شهرهای استان خانه هایشان خراب شود در این میان حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی مددجویان دچار آسیب شد که برخی از آنها نیاز به بازسازی و برخی دیگر نیاز به تعمیرات داشت و طی این مدت اقداماتی را کمیته امداد در جهت تعمیر و بازسازی واحد های مسکونی انجام داده است.

علاوه بر کمکهای حوزه مسکن و عمرانی، معاونت حمایتی کمیته امداد و همچنین حوزه فرهنگی، اشتغال و مشارکتهای مردمی نیز برنامه های ویژه ای در جهت حمایت از مددجویان تحت پوشش اجرایی شده است.

خدمات حوزه حمایت و سلامت خانواده

فاطمه رهبر معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خدمات ارائه شده به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: پرداخت مستمری سه برابری در آبانماه سال گذشته به ۱۹ هزار و ۲۰۲ خانوار در ۱۱ شهرستان و پرداخت دو برابری مستمری در آذرماه ۹۶ به ۲۱ هزار و ۶۳۹ خانوار در ۱۳ شهرستان و همچنین پرداخت عیدی سه برابری به ۲۵ هزار و ۷۱۹ خانوار کمیته امداد از جمله اقداماتی بود که در جهت حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه انجام شد.

وی گفت: توزیع مناسب هدایا و کمک های مردمی، تحت حمایت قراردادن ۷۶۴۰ خانوار نیازمند جدید در مناطق زلزله زده و توقف کامل برنامه کاهش مددجویی خانواده های تحت حمایت در کل استان به خصوص مناطق زلزله زده از دیگر اقدامات ما بود.

معاون حمایت خانواده کمیته امداد تاکید کرد: ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی به ۳۵۰۰ نفر، برگزاری کلاسهای تاب آوری و سازگاری با شرایط سخت زندگی به تعداد ۴۱۰۰ نفر، برگزاری کلاسهای ایجاد انگیزه و تلاش مجدد ۲۱۰۰ نفر در این مناطق انجام شد.

وی گفت: بررسی و تهیه جوابیه جهت نامه ها و درخواست های مردمی سفر مقام معظم رهبری ۲ هزار و ۳۳۵ فقره، سفر رییس جمهور به تعداد ۲ هزار و ۹۲۰ فقره، سفر سایر مقامات کشوری و استانی ۴ هزار و ۱۷۳ فقره نیز انجام شد.

به گفته رهبر، ارسال اعتبار لوازم ضروری زندگی به مناطق زلزله زده به مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال ، پرداخت کمک هزینه و شهریه دانشجویی به مبلغ ۷۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال، پرداخت کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۱۴۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال، پرداخت وام کارگشایی ۹۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال، پرداخت ۴ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال اجاره مسکن طی یک سال گذشته تا کنون صورت گرفت.

اجرای برنامه های ویژه سالمندان، پرداخت کمک های موردی، برگزاری کلاس های آموزش بهداشت فردی و عمومی و سبد غذایی، پرستاری از بیماران زمین گیر، حمایت غذایی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه، خدمات ویژه درمان به بیماران خاص و صعب العلاج، حمایت غذایی از مادران باردار و شیرده به تعداد ۱۷ نفر، پرداخت حق بیمه اجتماعی به زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال به تعداد ۱۲۰۶ نفر نیز اقداماتی بود که توسط معاونت حمایت خانواده کمیته امداد برای زلزله زدگان استان کرمانشاه انجام شده است.

حوزه فعالیت تعداد سرفصلهای ارائه خدمت مبلغ تقریبی ارائه خدمت (ریال) حوزه حمایت و سلامت خانواده ۲۰ ۱.۷۴۱.۹۶۱.۲۷۷.۳۹۹ حوزه مسکن و ساختمان بازسازی ۲۵۵۰ واحد تخریبی ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ حوزه فرهنگی ۵ ۱۱.۱۴۸.۵۸۰.۰۰۰ حوزه اشتغال ۵۰۲ مورد احداث و تعمیر فضای اشتغال ۸۰ مورد اجرای طرح اشتغال ۵۳.۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ حوزه مشارکت های مردمی تعاملات و ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ۶۳۱ کانکس و کمپ ۴۳۰ سرویس بهداشتی ۳۵۰ مورد تعمیر و ساخت مسکن ۴میلیارد تومان کمک های نقدی کمک های غیرنقدی (فرش، بسته های حمایتی و معیشتی، جهیزیه) جمع ۲.۱۵۶.۴۸۱.۸۰۷.۳۹۹

خدمات حوزه مسکن و ساختمان

حوزه مسکن و ساختمان کمیته امداد بعد از وقوع زلزله کرمانشاه نسبت به تشکیل پرونده بازسازی برای تمامی مددجویان آسیب دیده از زلزله به تعداد ۹ هزار و ۶۱۷ خانوار اقدام کرده و تاکنون بیش از ۹۷ درصد از خانوارهای مذکور نسبت به انعقاد قرارداد بانکی اقدام و پروانه ساخت تمامی واحدهای روستایی و بیش از ۸۵ درصداز پروانه های ساختمانی مددجویان شهری نیز صادر شده است.

همچنین از مجموع ۹هزار و ۶۱۷ واحد آسیب دیده تعداد ۴ هزار و ۷۴۲ واحد تخریبی روستایی، ۶۳۳ واحد تخریبی شهری و ۴ هزار و ۲۴۲ واحد روستایی و شهری نیازمند تعمیرات در مناطق زلزله زده استان از واحدهای مسکونی مددجویان تحت حمایت امداد است و تاکنون تعداد ۲ هزار و ۵۵۰ واحد تخریبی بازسازی و تعداد ۵۰۰ واحد آن در فاز اول در خردادماه ۹۷ و با حضور ریاست کمیته امداد امام (ره) به مرحله افتتاح و تحویل خانواده ها شد و در تاریخ نوزدهم آبان ماه سال جاری تعداد ۲ هزار واحد مسکونی دیگر تکمیل که با حضور فتاح رئیس کمیته امداد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

در مجموع تاکنون حدود ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش مسکن مددجویان آسیب دیده از زلزله اختصاص یافته بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال آن برای مسکن خانواده های آسیب دیده هزینه شده است، نسبت به تأمین و هزینه کرد مابقی اعتبار مورد نیاز به فراخور پیشرفت فیزیکی واحدها در دست اقدام و پیگیری می باشد.

در حال حاضر نیز پیگیری مستمر در خصوص احداث واحدهای تخریبی مددجویان در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال جاری بیش از ۸۵ درصد از بازسازی واحدهای روستایی به اتمام خواهد رسید و پیگیری کار تکمیل و بازسازی مابقی واحدهای روستایی و شهری نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به اتمام خواهد رسید.

خدمات حوزه فرهنگی

معاونت فرهنگی کمیته امداد نیز کمکهایی نیز مانند اهدا و ارسال کتاب، پوستر (قرآن کریم، داستان و ...) به تعداد ۶ هزار و ۸۸۶ جلد، اهدای سجاده، مهر، تسبیح و صلوات شمار به تعداد ۲ هزار و ۳۱ بسته، اهدای بسته فرهنگی در روز زن به کارکنان مناطق زلزله زده به تعداد ۴۰ بسته، اهدای لوازم التحریر به تعداد ۲ هزار و ۷۴۵ بسته، اعزام مددجویان مناطق زلزله زده به مشهد مقدس به تعداد یک هزار و ۱ نفر، اعزام دانش آموزان به اردوهای آموزشی کردستان به تعداد ۱۲۰ نفر، برگزاری کلاس های آموزشی با محوریت آموزش خانواده به تعداد ۱۲ هزار نفر ارائه کرده است.

برگزاری کلاس های آموزشی با محوریت پیشگیری از آسیب اعتیاد به تعداد ۲ هزار و ۸۸۰ نفر، آموزش مددجویان در برنامه های کانون به تعداد ۲ هزار و ۳۷۰ نفر، برگزاری جلسات هفتگی، مراسم، نکوداشت و ... جهت کارکنان مناطق زلزله زده به تعداد ۲۰۱ نفر، اعزام مبلغین مذهبی و کارشناسان فرهنگی جهت تقویت روحیه و ایجاد حس خودباوری و امید به زندگی به تعداد ۴۰ نفر از دیگر اقدامات این نهاد برای زلزله زدگان بوده است.

خدمات حوزه اشتغال

توجه به اشتغال مددجویان زلزله زده نیز در یک سال گذشته در اولویت اقدامات کمیته امداد قرار گرفته است بطوریکه ارسال اعتبار از سوی بنیاد برکت جهت احداث فضای اشتغال به تعداد ۱۱۰ مورد و ۴۷ مورد تعمیر و همچنین اجرای طرح اشتغال به تعداد ۸۰ مورد، ارسال اعتبار بلاعوض جهت احداث فضای خودکفایی به تعداد ۱۵۳ مورد و ۷۲ مورد تعمیر فضا، ارسال اعتبار سپاه پاسداران جهت احداث فضا به تعداد ۵۰ مورد، ارسال اعتبار کمک خیرین جهت احداث فضا به تعداد ۷۰ مورد از جمله این خدمات بوده است.

خدمات حوزه مشارکت های مردمی

در بخش مشارکتهای مردمی نیز تعاملاتی با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی صورت گرفته بطوری که تعامل با ادارات و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی با هدف جذب کمک ها کارکنان ادارات، تعامل با بیش از ۱۰۰ نفر از خیرین استان کرمانشاه و سایر استان ها جهت جذب کمک های آنان به زلزله زدگان، تعامل با خیرین استان اصفهان و اعزام یک دستگاه آشپزخانه سیار با تمام امکانات و پخت غذای گرم و توزیع بین زلزله زدگان به مدت یک ماه در شهرستان سرپل ذهاب، استقرار بیش از حدود ۵۰ پایگاه ثابت و سیار جهت جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان در سطح استان و ... از جمله آنها بوده است.

دریافت کانکس

به منظور دریافت کانکس برای زلزله زدگان تعاملاتی با خیرین مختلف انجام شد بطوری که خیرین در مجموع در ارسال ۵۷۰ کانکس و ۴۳۰ پالت سرویس بهداشتی و ۶۰ فقره کمپ جهت مددجویان تحت حمایت و غیرتحت حمایت این نهاد را حمایت کردند.

همچنین تعامل با موسسات خیریه و گروههای جهادی برای ساخت و تعمیر تعدادی از واحد های مسکونی مددجویان نیز انجام شده است.