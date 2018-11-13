خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ششم آبان ماه امسال عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در شورای اداری لرستان شرکت کرد و در جریان سخنرانی خود به مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان کارت زرد داد و برای عدم تعامل مهرداد فتحی بیرانوند با تشکل های زیست محیطی لرستان تاسف خورد.

وقتی حرف معاون رئیس جمهور خریداری ندارد!

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: متاسفم که مدیرکل محیط زیست لرستان در این چند سال جلسه ای با تشکل ها نداشته است.

عیسی کلانتری افزود: «فتحی بیرانوند» باید تجدید نظر کند و اولین جلسه خود را با تشکل ها فردا صبح(دوشنبه هفتم آبان ماه) برگزار کند.

تشکل های زیست محیطی لرستان در انتظار عمل به حرف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سوی مدیرکل محیط زیست لرستان هستند

امروز که بیش از دو هفته از دستور عیسی کلانتری می گذرد، همچنان تشکل های زیست محیطی لرستان در انتظار عمل به حرف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سوی مدیرکل محیط زیست لرستان هستند اما گویا حرف معاون رئیس جمهور خریداری ندارد!

این در حالیست که مدیران حفاظت محیط زیست در دیگر استان های کشور در تعامل با تشکل های زیست محیطی توانسته اند بر بسیاری از مشکلات حوزه محیط زیست غلبه کنند و با به کار گیری تخصص و نظرات اعضای تشکل های زیست محیطی در راستای حل معضل های محیط زیستی گام های موثری بردارند.

اما در این میان تشکل های زیست محیطی لرستان و فعالان حوزه محیط زیست که اغلب دانش آموخته حوزه محیط زیست هستند و یا همچون «مظفر افشار» پدر بلوط ایران سال ها در این عرصه کار کرده اند و عمر خود را برای حفاظت از محیط زیست لرستان گذاشته اند، نادیده گرفته می شوند و از توانایی آن ها در عرصه محیط زیست بهره گرفته نمی شود.

بی اعتنایی به توانایی تشکل های زیست محیطی لرستان صدای رئیس سازمان محیط زیست کشور را هم درآورد و عیسی کلانتری در این ارتباط حتی حاضر به شنیدن دفاعیات مدیرکل محیط زیست لرستان نشد و از او خواست در اقدامی عاجل جلسه ای با تشکل های زیست محیطی استان برگزار کند و صحبت ها و نظرات آن ها را بشنود.

اما همچنان مدیرکل محیط زیست لرستان حاضر به تعامل با تشکل های زیست محیطی لرستان و بهره گیری از نظر و توان فنی آن ها نشده است؛ اطلاعاتی که خبرنگار مهر از طریق مدیران برخی تشکل های زیست محیطی استان و فعالان این حوزه کسب کرده حاکی از آن است که مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل محیط زیست لرستان همچنان برنامه ای برای برگزاری جلسه با تشکل های زیست محیطی این استان ندارد؛ موضوعی که مورد انتقاد اعضای تشکل های زیست محیطی و نمایندگان افکار عمومی قرار گرفته است.

تشکل ها دشمن محیط زیست نیستند

مجید دریکوند کارشناس محیط زیست و فعال حوزه محیط زیست لرستان پیش از این در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون تذکر رئیس سازمان محیط زیست به مدیرکل محیط زیست لرستان به علت کم توجهی به تشکل های زیست محیطی گفته بود: تشکل ها دشمن محیط زیست نیستند، دشمن مدیرکل محیط زیست نیستند، مدیرکل محیط زیست هم صاحب محیط زیست نیست.

وی با بیان اینکه ارتباط و توجه به تشکل های زیست محیطی یک تعامل است، تصریح کرد: چه کسی می تواند بگوید فعالان محیط زیستی نفعی دارند؛ ما نه کارمند محیط زیست هستیم نه وابسته به آن هستیم.

در ۵ سال گذشته یک مرتبه هم به برنامه های محیط زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست دعوت نشده ایم

این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه من دکتری حیات وحش دارم و سال ها در زمینه محیط زیست کار کرده ام، افزود: در ۵ سال گذشته یک مرتبه هم به برنامه های محیط زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست دعوت نشده ایم.

دریکوند با اشاره به اینکه بحث ما این است که یک سری کار بلدیم یکسری حرف برای گفتن داریم، اجازه بدهید حرف خود را بزنیم، اگر غلط بود رسانه ها قضاوت کنند، گفت: ما یافته های کارشناسی، تحقیقات و ایده های خود را به رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه می دهیم تا منتشر کنند.

وی با بیان اینکه این خیلی بد است که شما هیچ وقت نه دعوت شوید نه از شما نظر بخواهند، حتی اگر خود ما مراجعه کنیم بگویند نه نیازی نداریم و نمی خواهیم، تصریح کرد: در جلسه شورای اداری لرستان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حتی توضیح از مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان نخواست و گفت اولین کار او باید برگزاری جلسه با فعالان محیط زیستی باشد.

این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه از رسانه ها می خواهیم پیگیری کنند که آیا این جلسه گرفته می شود و آیا نظرات فعالان زیست محیطی گرفته می شود، افزود: اگر این چنین شود و نظرات کارشناسان و سمن ها را بگیرند به نفع محیط زیست خواهد بود.