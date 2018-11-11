نقشه سعودیها برای خرابکاری درایران وترورمقامات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه آمریکایی از نقشه سعودی ها برای خرابکاری در ایران و ترور مقامات ایرانی پرده برداشت.

روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که مقام های اطلاعاتی نزدیک به ولیعهد سعودی یک سال پیش در تدارک نقشه چند میلیارد دلاری برای خرابکاری در ایران و ترور مقام های ایرانی بوده اند.

آنگونه که نیویورک تایمز به نقل از سه مقام آگاه نوشته است مقامات امنیتی نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی سال گذشته با گروهی از تاجران درباره ترور مقام های ایرانی توسط شرکت های خصوصی صحبت کرده اند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی این موضوع نشان می دهد که مقامات بلندپایه سعودی یک سال پیش از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی و همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان، ترور مخالفان را بررسی کرده اند.

نیویورک تایمز می افزاید که مقامات سعودی قتل این روزنامه نگار را عملیاتی خودسرانه به دستور ژنرال احمد العسیری توصیف کرده اند اما این ژنرال سعودی، در دیداری که مارس ۲۰۱۷ با حضور برخی تجار در ریاض برگزار شده و در آن ۲ میلیارد دلار به خرابکاری در اقتصاد ایران اختصاص داده شده، حضور داشته است.

در این نشست که تجار مزبور سعی داشتند بودجه این نقشه ها را از سعودی ها بگیرند، العسیری بحث ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را مطرح کرده است.

«جورج نادر» تاجر آمریکایی – لبنانی که پیش‌تر با محمد بن سلمان دیدار و طرح خود برای ایران را با کاخ سفید نیز مطرح کرده بود، کسی است که این دیدار را ترتیب داده بود. فرد دیگر حاضر در جلسه یک صهیونیست با نام «جوئل زامل» است که ارتباط عمیقی با آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی دارد.

هر دو فرد مذکور مورد تحقیق رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا قرار دارند و مشخص نیست موضوع آنها و طرح مربوط به ایران چه ربطی به تحقیقات گسترده‌تر رابرت مولر در خصوص کمپین انتخاباتی ترامپ و دخالت روس‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ دارد.

مقام های سعودی در نشست مارس ۲۰۱۷ با بیان اینکه قصد ترور مقامات ایرانی را دارند، از تاجران حاضر درباره اینکه آیا پیشتر عملیات قتل انجام داده اند، پرسش هایی کرده اند، اما آنها گفته اند که باید در این باره با وکلای خود مشورت کنند.

این تاجران با راهنمایی وکلای خود درخواست سعودی ها را رد می کنند اما نادر، یک شرکت انگلیسی را که توسط ماموران بازنشسته عملیات ویژه انگلیس هدایت می شود برای انجام این عملیات تروریستی پیشنهاد می‌دهد ولی نام این شرکت مشخص نیست.

به نوشته نیویورک تایمز، طرح جورج نادر برای خرابکاری در اقتصاد ایران که مشاور ولیعهد امارات عربی متحده است و ایران را تهدیدی برای ثبات منطقه می‌داند به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد.

آنها عملیاتی مثل افشای اموال پنهانی سپاه قدس در سراسر جهان، ایجاد حساب های کاربری جعلی به زبان فارسی برای دامن زدن به اغتشاشات در ایران، تامین مالی گروه های ایرانی مخالف دولت و ایراد اتهام های علنی علیه مقامات ایرانی برای ایجاد شکاف میان آنان را طرح ریزی کردند.

نادر و زامل همچنین در هتلی در نیویورک با ژنرال احمد العسیری که در پی پرونده جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی برکنار گردید، ملاقات کرده و او را از جزئیات نقشه خود مطلع کردند اما این ژنرال سعودی گفت که این طرح به قدری تحریک آمیز و موجب بی ثباتی است که باید پیش از آنکه عربستان هزینه های مالی آن را بپردازد، تایید دولت تازه کار ترامپ را دریافت کند.

نادر پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷ بارها با مقامات کاخ سفید درباره طرح خود گفتگو کرد.

به گزارش نیویورک تایمز، یک مقام سعودی نزدیک به محمد بن‌سلمان گفته است که علاقه العسیری به ترور تعجب‌آور نیست اما بیانگر سیاست رسمی عربستان هم نیست. وی در عین حال مدعی‌ است که العسیری تلاش داشته بن‌سلمان را با انجام عملیات خودسرانه تحت تاثیر قرار دهد.

اما به نوشته نیویورک تایمز، نزدیکی العسیری به بن سلمان باورپذیری این ادعاها را که برای تطهیر بن سلمان مطرح می شود، دشوار می کند تا جایی که نهادهای اطلاعاتی غرب بر اساس همین ارتباطات به این نتیجه رسیده‌اند که بن سلمان در جریان توطئه قتل خاشقجی قرار داشته است.

از سوی دیگر، دیدارهای نادر و العسیری در همان زمانی که وی (نادر) با بن سلمان هم ملاقات کرده بود صورت گرفته است و نیویورک‌تایمز ایمیل‌هایی متعلق به نادر را که وی در آن به مکالماتی با بن سلمان اشاره کرده بود در این خصوص به دست آورده است. این مکالمات درباره پروژه های مطرح شده با العسیری بوده است.