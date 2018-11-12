۱۳۶ کارت بازرگانی حوزه تجارت در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حمیدرضا مداح با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سالجاری ۱۳۶ کارت بازرگانی حوزه تجارت در استان صادر شد، تاکید کرد: این کارت اجازه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را به فعالان این حوزه می‌دهد.

وی همچنین افزود: در هفت ماهه نخست سالجاری ۹هزارتن کالا به ارزش بیش از ۲۳ میلیون دلار از گمرک استان سمنان ترخیص شده که عمده کالاهای وارداتی شامل پنبه، ورق فولادی، ماشین آلات و اجزا و قطعات، الیاف، هادی های برق و ... هستند.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: در سالجاری ۱۹۸هزار تن کالا از قبیل هیدروکربن، شمش سرب، پودر لباسشویی، سودسوزآور، ظروف یکبار مصرف، کولر آبی، کاشی، کابل و غیره به ارزش حدود ۹۰ میلیون دلار از استان صادر شده است.

مداح خاطر نشان کرد: بیشترین کالاهای صادراتی استان سمنان به ۳۹ کشور جهان از قبیل افغانستان، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، چین، انگلستان، هند، کرواسی، صربستان، هنگ کنگ، ارمنستان، آذربایجان و ایتالیا می‌شود.