امسال مردم آذربایجان غربی ۲۸ میلیارد تومان زکات دادند

حجت الاسلام جابر شوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان زکات جمع آوری شده در هفت ماهه امسال در آذربایجان غربی، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش دارد اظهارداشت: بوکان با چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مهاباد با مشارکت سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و سردشت با دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان مشارکت در پرداخت زکات، در آذربایجان غربی پیشرو بوده اند.

وی با اشاره به توزیع دفترچه های محاسبه زکات در بین کشاورزان استان، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار دفترچه محاسبه زکات در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

حجت الاسلام شوقی با اشاره به استقبال پرشور مردم آذربایجان غربی از احیای فریضه زکات، بیان کرد: مشارکت مردم استان در حوزه زکات چشمگیر بوده و تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر در آذربایجان غربی از فریضه الهی زکات استقبال کرده اند.

وی با بیان اینکه موسسات و شبکه های خیریه متعددی در استان در زمینه زکات با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری دارند، عنوان کرد: هم اکنون ۳۴ شبکه نیکوکاری در راستای جمع آوری زکات مردم آذربایجان غربی با کمیته امداد استان همکاری مساعد دارند.

رئیس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد آذربایجان غربی تاکید کرد: همچنین روند تشکیل شورای روستایی زکات در یک هزار و ۹۸۶ روستای دارای دهیار در سطح استان آغاز شده است.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میزان زکات جمع آوری شده در استان به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

حجت الاسلام شوقی اظهارداشت: امسال، ۹۵ درصد زکات جمع آوری شده در آذربایجان غربی برای فقرا و محرومان استان هزینه شده و مابقی به پروژه های عام المنفعه در مناطق محروم روستایی استان اختصاص یافته است.