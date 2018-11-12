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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

استاندار تهران:

دستگاه های تبلیغی و فرهنگی نقش مهمی در مقابله با اعتیاد دارند

دستگاه های تبلیغی و فرهنگی نقش مهمی در مقابله با اعتیاد دارند

قدس- استاندار تهران نقش دستگاه های تبلیغی و فرهنگی در مقابله با اعتیاد را مهم دانست و گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه و در خلال سفر به شهرستان قدس، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران مشترک با شهرستان قدس طی سخنانی خواستار ایفای نقش پر رنگ تر سازمان فنی و حرفه ای در کمک به بازگشت معتادان متجاهر پس از سم زدایی شد و افزود: نیاز به حضور قوی تر سمن ها در این مورد احساس می شود، باید زمینه پذیرش اجتماعی پس از خروج معتادان از مراکز نگهداری و بازگشت آنها به جامعه فراهم شود.

وی مقابله با اعتیار به مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: آموزش و پرورش از طریق آگاه سازی دانش آموزان و اولیاء نقش مهمی در این زمینه دارد و دانشگاه ها نیز پس از مدرسه می توانند، نقش کلیدی در این خصوص ایفا کند، چرا که اعتیاد همواره در کمین خانواده ها است.

استاندار تهران نسبت به این باور غلط که مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه نیروی انتظامی است، انتقاد کرد و افزود: دستگاه های فرهنگ ساز و تبلیغی نقش مهمی در کنترل و مقابله با اعتیاد دارند.

بر اساس این گزارش، استاندار تهران صبح دوشنبه در راس هیاتی از مدیران کل دستگاه ها به شهرستان قدس سفر کرده است.

 

کد مطلب 4456221

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