به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار پیگیری خواهد شد. شهرداری ورامین که با کسب ۵ پیروزی، یک شکست و مجموع ۱۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد این هفته به سیرجان خواهد رفت. فولاد سیرجان که از ۵ بازی گذشته خود تنها ۲ پیروزی کسب کرده و در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد پذیرای تیم صدرنشین شهرداری ورامین است.



در حساس ترین بازی هفته نیز تیم‌های پیکان و شهرداری گنبد دو تیم دوم و سوم جدول رده بندی در خانه والیبال تهران به مصاف هم خواهند رفت. دو تیم برای کسب پیروزی تلاش خواهند کرد و هر تیم در صورت پیروزی جایگاهش در جدول را بهبود خواهد بخشید. پیکان هفته گذشته موفق شد تیم خاتم اردکان پر مهره را در خانه خودش شکست دهد و شهرداری گنبد نیز سایپا را در خارج از خانه شکست داد تا هر دو تیم با روحیه و انگیزه خوب مقابل هم قرار گیرند.



در دیگر بازی هفته نیز دو تیم تازه وارد پیام مشهد و عقاب نهاجا در تهران مقابل هم قرار خواهند گرفت. پیام مشهد برخلاف عقاب نتایج قابل قبول و دور از انتظاری کسب کرده است. شاگردان جوان و با انگیزه جبار قوچان نژاد در پیام مشهد از ۶ بازی خود موفق به کسب ۴ پیروزی شدند تا بالاتر از تیم پر مهره و ملی پوش سایپا در رده ششم جدول رده بندی قرار گیرد. تیم پیام این هفته در اندیشه شکست شاگردان نفرزاده در عقاب است تا با کسب یک پیروزی دیگر جایگاهش در جدول را بهبود بخشد.



در قعر جدول رده بندی نیز تیم‌های شهرداری تبریز و ارومیه که روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارند و تا پایان هفته ششم موفق به شکست حریفان خود نشده‌اند این هفته مقابل هم قرار خواهند تا بالاخره یک تیم نخستین برد خود در فصل جاری را تجربه کنند. پس از حواشی بازی شهرداری ارومیه و پیام در مشهد و کسب نتایج ضعیف مسئولان باشگاه از ایجاد تغییر در کادرفنی صحبت کرده‌اند و همین می‌تواند حساسیت بازی در هفته هفتم را برای این تیم دو چندان کند.

حال باید منتظر ماند و دید در پایان دیدارهای هفته هفتم کدام تیم‌ها برنده دوئل در بالا و قعر جدول خواهند شد.

برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر والیبال:

* شهروند اراک - خاتم اردکان

* پیکان تهران - شهرداری گنبد

* عقاب نهاجا - پیام خراسان

* شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه

* دورنا ارومیه - کاله آمل

* فولاد سیرجان - شهرداری ورامین

* سایپا تهران این هفته استراحت دارد.

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال تا پایان هفته ششم:

۱. شهرداری ورامین با ۱۶ امتیاز

۲. پیکان تهران با ۱۵ امتیاز

۳.شهرداری گنبد با ۱۴ امتیاز

۴. خاتم اردکان با ۱۲ امتیاز

۵. کاله آمل با ۱۰ امتیاز(۴ پیروزی)

۶.پیام مشهد با ۸ امتیاز(۴ پیروزی)

۷. سایپا تهران با ۱۰ امتیاز (۳ پیروزی)

۸. شهروند اراک با ۷ امتیاز

۹. فولاد سیرجان با ۷ امتیاز

۱۰. عقاب نهاجا با ۴ امتیاز

۱۱. شهرداری تبریز با ۲ امتیاز

۱۲. شهرداری ارومیه با ۲ امتیاز

۱۳. دورنا ارومیه با یک امتیاز