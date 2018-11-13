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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۱۲

با انتصاب مدیر کمیته دبیرخانه و امور هماهنگی؛

فعالیت های بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن آغاز شد

فعالیت های بیست و هفتمین نمایشگاه قرآن آغاز شد

مدیر کمیته دبیرخانه و امور هماهنگی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طی حکمی از سوی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حکمی وحید مرسلی را به عنوان مدیرکمیته دبیرخانه و امور هماهنگی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد. مرسلی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان مدیر هماهنگی و  پیگیری فعالیت داشته است.

 بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی در دوم اردیبهشت ماه  برگزار شد.  

همچنین پیش از این دبیر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از فعالیت نمایشگاه بیست و هفتم با هماهنگی هایی که با شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیمه دوم امسال خبر داده بود.

کار عمده این دبیرخانه تلاش برای مستند سازی در نمایشگاه بیست و ششم بوده است به طوری که در نمایشگاه بعدی به دنبال مستندات نگردیم.

تعیین محل، قطعی کردن آن و بررسی مشکل همزمانی نمایشگاه قرآن با نمایشگاه بین المللی کتاب، برگزاری مجامع مشورتی برای غنا بخشی بیشتر و ایجاد تحولات مثبت بیشتر در آینده از نکاتی است که در جلسات هماهنگی نمایشگاه بیست و هفتم مورد بحث قرار خواهد گرفت که به صورت متمرکز از دی ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4456549

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