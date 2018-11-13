واردات نفت چین رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادههای رویترز نشان داد که واردات نفت خام چین در ماه گذشته به ۹.۶۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که این رکوردی بیسابقه محسوب میشود.
طبق این دادهها، بار دیگر پالایشگاههای خصوصی که اصطلاحا به آنها قوری چای گفته میشود، خرید خود را افزایش دادهاند تا سهمیههای واردات را قبل از منقضی شدن، پر کنند.
کل حجم نفت وارد شده در ماه اکتبر ۴۰.۸۰ میلیون تن بوده است که از این میان قوریهای چای ۸.۲۲ میلیون تن را به خود اختصاص دادهاند. با این حال این همچنان از ۹ میلیون تن وارداتی که اساندپی گلوبال پلاتز برای قوریها پیشبینی کرده بود
ماه گذشته پکن اعلام کرد که سهمیه واردات نفت پالایشگاههای غیردولتی خود را تا ۴۲ درصد افزایش میدهد چراکه ظرفیت پالایشگاهی جدیدی طبق برنامه در ۲۰۱۹ فعال خواهد شد.
به این ترتیب به نظر میرسد نگرانیهای مربوط به احتمال کاهش تقاضا، فروکش کند.
درحال حاضر، روسیه و اوپک، به دلیل انتظار وقوع عرضه بیش از حد، یک بار دیگر در مورد کاهش تولید خود مذاکره میکنند.
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