ازدواج در استان بوشهر ۶.۶ درصد کاهش یافت/یک طلاق به ازای ۴ ازدواج

اسکندر پاسالار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار هزار و ۴۵۴ مورد ازدواج از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در استان بوشهر ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۶ درصد کاهش داشته است.

وی میانگین سنی ازدواج مردان را ۲۷.۷ و زنان را ۲۲.۹ عنوان کرد و ادامه داد: به طور متوسط هر ماه ۶۳۶ ازدواج در استان بوشهر ثبت می‌شود که ۸۴ درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری و ۱۶ درصد در مناطق روستایی بوده است.

اختلاف سنی ۵.۷ سال بین زوجین

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر میانگین اختلاف سنی بین زوجین را ۵.۷ سال عنوان کرد و افزود: در سال جاری هزار و ۷۲ مورد طلاق در استان بوشهر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۸ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان طلاق مربوط به زوجینی است که یک تا دو سال از زمان ازدواج آنها می‌گذرد، اضافه کرد: به ازای هر چهار زوجی که به جمعیت مزدوجین استان اضافه شده است، یک زوج از این جمع خارج شده است.

ثبت ۱۸۱ مورد چندقلوزایی

پاسالار از ثبت ۱۷۶ مورد دوقلوزایی و ۵ مورد سه‌قلوزایی در استان خبر داد و بیان کرد: بیشترین تعداد چند قلوزایی در این مدت با ۵۹ مورد دوقلوزایی و ۲ مورد سه قلوزایی مربوط به شهرستان بوشهر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۳۹ دوقلوزایی و یک سه قلوزایی در شهرستان دشتستان و ۱۸ دوقلوزایی و یک سه قلوزایی در شهرستان گناوه به ثبت رسیده که رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده است.

پاسالار عنوان کرد: در این مدت ۱۱ هزار و ۷۰۷ مورد ولادت در استان بوشهر به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۴۰ مورد تک زایی بوده است.