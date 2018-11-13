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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

مدیرکل کارو رفاه اجتماعی استان زنجان خبر داد:

اعطای تسهیلات به ۱۱۷۱ طرح اشتغال‌زایی روستایی در زنجان

اعطای تسهیلات به ۱۱۷۱ طرح اشتغال‌زایی روستایی در زنجان

زنجان-مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: برای هزار و ۱۷۱ طرح اشتغال‌زایی روستایی در استان زنجان، ۹۶ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد.

محمدرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به اشتغال روستایی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هزار و ۲۲۷ طرح اشتغال‌زایی روستایی به بانک‌های عامل در  استان زنجان معرفی‌شده که با معرفی این تعداد طرح  برای دو هزار و ۶۸۸ نفر در روستاها اشتغال ایجاد می‌شود.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: از این تعداد طرح معرفی‌شده به بانک‌های عامل استان  هزار و ۱۷۱ طرح اشتغال زایی روستایی در استان موفق به دریافت  ۹۶ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد شغل شدند و خوشبختانه استقبال برای  ارائه طرح اشتغال روستایی در استان بسیار مطلوب است. 

وی افزود: سهم مرحله نخست استان زنجان ۱۰۰ میلیارد تومان بود و از منابع صندوق توسعه ملی به میزان بیش از ۱۰۰ درصد منابع کارسازی نهایی شده و از این مبلغ  ۹۶.۲ درصد منابع توسط بانک‌های عامل عقد قرارداد شده است. 

یوسفی تأکید کرد: تزریق این اعتبارات در روستاها به رونق اقتصادی کمک کرده و انگیزه ماندگاری روستائیان را در این مناطق دوچندان می‌کند. 

وی افزود: توجه به اشتغال روستایی مانع مهاجرت آنها به شهر شده و  توجه به بحث اشتغال روستاها جلوی بسیاری از مشکلات را می‌گیرد. 

کد مطلب 4456825

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