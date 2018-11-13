افزایش۳برابری قیمت تجهیزات رادیولوژی/تبعات نوسانات ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمپور، در آستانه برگزاری جشن روز اشعه، اظهار داشت: در کنار کنفرانس دو روزه علمی در حوزه رادیولوژی روز اشعه نیز برگزار می‌شود که از برخی اساتید و صاحب‌نظران برجسته در حوزه رادیولوژی جهت شرکت در این کنفرانس و جشن دعوت کرده ایم.

وی در ادامه به مشکلات و چالش‌های پیش رو در رادیولوژی اشاره و افزود: بزرگ ترین مشکلی که رادیولوژیست‌ها را با دغدغه همراه کرده بالا رفتن قیمت ارز است چرا که رشته ما وابسته به تجهیزات و دستگاه‌هایی بوده که اکثرا از تکنولوژی‌های سطح بالا برخوردار بوده و کشورهای معدودی توان تولید آن را با کیفیت بالا دارند.

کرمپور گفت: با افزایش نرخ ارز تهیه تجهیزات رادیولوژی برای همکاران ما و مراکز مربوطه غیرممکن شده و از طرفی تعرفه‌ها ثابت مانده و بسیار پایین است و این مساله و عدم تعادل آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر با این وضعیت ارزی تکنولوژی‌های به روز به کشور وارد نمی‌شود و اگر بیاید بسیار با تاخیر همراه بوده و این مسئله فاصله علمی رادیولوژی ایران با کشورهای منطقه و جهان را به همراه خواهد داشت.

نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران، ادامه داد: از طرفی افزایش شدید ظرفیت پذیرش دستیاران رادیولوژی را شاهد بوده‌ایم و این موضوع باعث شده بسیاری از فارغ‌التحصیلات جدید که از بالاترین رتبه‌های علمی کشور هستند قادر به تهیه دستگاه‌های رادیولوژی و تاسیس مراکز رادیولوژی نیستند.

کرمپور گفت: این مشکلات مهاجرت همکاران ما را در سال اخیر به همراه داشته و حتی نوسانات ارزی و مشکلات پیش رو باعث شده است که رادیولوژیست‌ها کشورهای مقصدی همچون اروپای شرقی و آسیا را نیز در نظر گیرند؛ البته این مساله تنها اختصاص به رادیولوژیست‌ها ندارد و بسیاری از پزشکان که با سرمایه کشوری آموزش آنها صورت گرفته موج مهاجرت در آنها در حال انجام است.

وی افزود: دستگاه‌های رادیولوژی به طور مثال در حوزه سونوگرافی از ۲۵۰ میلیون تومان در سال پیش به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده که هرچند دولت گفته برای برخی از تجهیزات ارز مرجع درنظر گرفته‌اند ولی تجهیزات پزشکی شامل ارز دولتی نشده و فقط به برخی از قطعات اختصاص یافته است که آن هم تنها برای دستگاه‌های موجود است. در هر حال جامعه رادیولوژی کشور همانند گذشته به ارایه خدمات به هموطنان مشغول است و امید بهبود شرایط را دارد.