دستگیری ۹۱ شکارچی متخلف درخراسان رضوی طی یک ماه گذشته

به گزارش خبرنگارمهر، تورج همتی صبح سه شنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ماه گذشته با گشت های مستمر در مناطق و زیستگاه های استان موفق به دستگیری ۹۱نفر شکارچی غیر مجاز شده و متهمان را طی ۵۸ فقره پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی افزود:از متخلفان ۲۵ قبضه اسلحه شکاری و ۲۰۰ تیر فشنگ کشف شد که ۶ قبضه از سلاح های مکشوفه فاقد مجوز بوده است و متاسفانه ۲۵ راس از انواع پستانداران وحشی نیز توسط متخلفان یاد شده از چرخه طبیعت حذف شده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: از دستگیر شدگان، لاشه ۱۴ راس قوچ و میش وحشی ،یک رأس آهوی وحشی، ۹ رأس گراز و یک قلاده روباه کشف شده است و ۹۷ پرنده وحشی نیز از متخلفان کشف شده که دراین میان دو بهله پرنده شکاری بالابان و۱۶ بهله دلیجه نیز وجود داشته است.

وی گفت:ضرر و زیان وارده از سوی متخلفان به محیط زیست استان طی مهر ماه جاری بیش از ۵ میلیارد ریال بوده است و محیط بانان به منظور پیشگیری از جرایم شکار و صید،با پایش شبانه روزی موفق به پیشگیری از ۷ مورد شکار غیر مجاز نیز شده اند و پرونده این متخلفان نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

همتی تاکید کرد: همچنین محیط بانان موفق شدند ۲۸۰۰ راس دام شامل بز و گوسفند که به صورت غیر مجاز در مناطق ۴ گانه محیط زیست در حال چرا بودند را از این مناطق بیرون کرده و برای مالکان دام ها نیز تشکیل پرونده شده است.