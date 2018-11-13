همایش ملی جایگاه عقل در کلام و فلسفه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی جایگاه عقل در کلام و فلسفه در دانشگاه های فردوسی و رضوی مشهد برگزار می شود.

این همایش از شنبه ۲۶ آبان تا پنجشنبه یکم آذر ماه با سخنرانی ابراهیم یعقوبیان، محمدعلی وطن دوست، رضا برنجکار، محمدتقی سبحانی و محمدحسن وکیلی برگزار خواهد شد.

محور های همایش ماهیت عقل دینی از نگاه علامه در بحارالانوار، بررسی ماهست عقل عملی در فلسفه و بررسی ماهیت عقل نظری در فلسفه است.

این همایش در روزهای شنبه، یکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی ساختمان شماره یک، برگزار خواهد شد.

جلسات همایش هر روز ساعت ۱۲ الی ۱۴ است و جلسه روز پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ خواهد بود.