عاملان قطع غیرمجاز درختان جنگلی در نکا دستگیر شدند

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره قطع و جابهجایی غیرمجاز درختان جنگلی در منطقه لاکتراش نکا، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: فرمانده یگان حفاظت و سرجنگلبان آبلو به همراه نیروهای حفاظتی شرکت نکاچوب، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد حفاظتی، موفق شدند متخلفان را در حین قطع و حمل درختان جنگلی شناسایی و دستگیر کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اشاره به اینکه در این عملیات، چوبآلات حاصل از قطع درختان نیز کشف و توقیف شد، بیان کرد: درختان قطعشده از گونههای گردو، آلوچه وحشی و گلابی وحشی بوده است.
باقری ادامه داد: با هماهنگی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نکا و دستور دادستان، محموله چوبهای کشفشده به پارکینگ سرجنگلبانی آبلو منتقل و برای متخلفان پرونده تشکیل شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از ذخایر طبیعی و جنگلهای شمال کشور تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی میشوند و منابع طبیعی با هرگونه قطع، حمل و بهرهبرداری غیرمجاز از درختان جنگلی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، قطع درختان یا حمل غیرمجاز محصولات جنگلی، مراتب را به نیروهای حفاظتی و منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
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