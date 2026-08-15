راهیابی ۴۷۰ نامزد دریافت «نشان بهشت» به مرحله ارزیابی اولیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غلامزاده، رئیس کمیته روابط عمومی دومین دوره اهدای نشان بهشت، گفت: فرآیند ارزیابی در دومین دوره این رویداد با مشارکت ارزیابان حوزههای تخصصی شهرداری تهران و بر اساس شاخصهای تعیینشده در دو محور خدمت و شجاعت برگزار میشود.
وی با اشاره به روند شناسایی و انتخاب دریافتکنندگان نشان بهشت، اظهار کرد: پس از معرفی نامزدهای اولیه بر اساس سهمیههای اختصاصیافته به حوزههای تخصصی در مجموع ۴۷۰ نفر وارد فرآیند ارزیابی شدهاند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر به مرحله ارزیابی نیمهنهایی راه خواهند یافت.
غلامزاده افزود: پس از پایان این مرحله و انجام ارزیابیهای لازم رتبهبندی نامزدها بر اساس امتیازات کسبشده انجام میشود و در نهایت ۲۰ نفر دارای بالاترین امتیاز به عنوان راهیافتگان به مرحله نهایی معرفی خواهند شد.
وی تصریح کرد: این ۲۰ نفر برای بررسی نهایی و تصمیمگیری به کمیته بررسی و انتخاب پیشنهادهای اعطای نشان بهشت معرفی میشوند تا فرآیند انتخاب دریافتکنندگان نهایی با دقت، شفافیت و بر مبنای شاخصهای مصوب در دستورالعمل ابلاغی نشان بهشت به انجام برسد.
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