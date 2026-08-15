سیدمحمدمهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم اجرای طرح «نذر خدمت ۹» در مناطق مختلف استان اظهار کرد: توجه به نیازهای اساسی خانواده‌ها در مناطق روستایی، عشایری و دوردست، یکی از محورهای مهم فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر در حوزه خدمات داوطلبانه و بشردوستانه است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان، افزود: در این مرحله، ۲۹۴ کیسه آرد، هر کیسه به ارزش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، میان خانواده‌های مناطق عشایری شهرستان خاش توزیع شد که ارزش مجموع این اقلام به یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال می‌رسد.

وی ادامه داد: دسترسی به مناطق عشایری و صعب‌العبور به دلیل شرایط جغرافیایی و دشواری مسیرها نیازمند برنامه‌ریزی و حضور میدانی است و در اجرای این برنامه تلاش شد اقلام حمایتی در نزدیک‌ترین نقطه به محل زندگی خانواده‌های هدف در اختیار آنان قرار گیرد.

سجادی با تأکید بر نقش مشارکت داوطلبان و خیرین در اجرای برنامه‌های بشردوستانه گفت: طرح «نذر خدمت» بر پایه مشارکت مردمی و ظرفیت داوطلبان شکل گرفته و استمرار این مشارکت‌ها می‌تواند زمینه ارائه خدمات هدفمند و حفظ کرامت انسانی خانواده‌ها در مناطق مختلف استان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر در کنار مأموریت‌های امدادی، با بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان، خیرین و خانه‌های هلال، ارائه خدمات بشردوستانه و حمایتی به مردم مناطق مختلف استان را دنبال می‌کند و اجرای طرح «نذر خدمت ۹» نیز در همین راستا ادامه خواهد داشت.