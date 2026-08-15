به گزارش خبرگزاری مهر، دو زن که با طراحی یک نقشه از پیش تعیین‌شده، دو خواهر را در شهرک غرب هدف سرقت مسلحانه قرار داده بودند، با اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند؛ تحقیقات نشان داد یکی از متهمان با هماهنگی دوست شاکیان، در پوشش یک فرد ناشناس وارد خودرو شده و با تهدید سلاح، طلاها و تلفن‌های همراه آنها را به سرقت برده است.

سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از دستگیری دو زن در پرونده سرقت مسلحانه از دو خواهر در محدوده شهرک غرب خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجم خرداد ۱۴۰۵، دو خواهر با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و اعلام کردند که با خودروی شخصی خود و در پی یک قرار قبلی، برای ملاقات با یکی از دوستان هم‌باشگاهی خود به شهرک غرب مراجعه کرده‌اند.

ورود ناگهانی زن نقاب‌دار به خودرو

سرهنگ نثاری افزود: بنا بر اظهارات شاکیان، پس از سوار شدن فرد مورد نظر به خودرو و در حالی که مشغول گفت‌وگو بودند، ناگهان زنی ناشناس با لباس مشکی و در حالی که صورت خود را با ماسک پوشانده بود، از درب عقب سمت راننده وارد خودرو شده و با تهدید سلاح، طلاجات و دو دستگاه تلفن همراه آیفون آنها را سرقت و از محل متواری شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: بلافاصله پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان این سرقت آغاز شد.

دوربین‌های مداربسته راز خودرو رانا را فاش کرد

وی تصریح کرد: کارآگاهان با انجام بررسی‌های میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته دریافتند سارق با یک دستگاه خودروی رانا در محل حاضر شده و پس از پیاده شدن به سمت خودروی شکات رفته است.

سرهنگ نثاری گفت: مشخصات ظاهری و فیزیکی متهم در تصاویر به دست آمده و با انجام اقدامات تخصصی، تصویر واضحی از وی استخراج شد که پس از ارائه به شکات، متهم مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در گزارشی کامل به مرجع قضایی اعلام و پس از اخذ دستورهای لازم، اقدامات برای دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

همدستی دوست شاکیان در طراحی سرقت

این مقام پلیس ادامه داد: در جریان تحقیقات تخصصی، شواهدی مبنی بر وجود هماهنگی میان سارق و فردی که دو خواهر برای ملاقات با وی به شهرک غرب آمده بودند، به دست آمد.

سرهنگ نثاری بیان کرد: پس از شناسایی محل سکونت متهم، تیمی از کارآگاهان در محل حاضر شده و وی را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کردند.

اعتراف متهم به سرقت با سلاح قلابی

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: متهم در ابتدا هرگونه دخالت در سرقت را انکار می‌کرد، اما پس از مواجه شدن با مستندات و شواهد موجود، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی در اعترافات خود عنوان کرد که فرد ملاقات‌شونده از دوستان آنها بوده و گاهی به خانواده وی کمک مالی می‌کرده است و از او خواسته تا در این سرقت مشارکت کند.

متهم همچنین اظهار داشت پس از سرقت، طلاجات و تلفن‌های همراه را در اختیار همدست خود قرار داده و سلاح مورد استفاده نیز یک سلاح قلابی از نوع فندکی بوده که پس از سرقت آن را دور انداخته است.

سرهنگ نثاری افزود: در ادامه تحقیقات، متهم دوم نیز به اتهام معاونت در سرقت شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، انگیزه خود از طراحی این سرقت را انتقام‌گیری شخصی عنوان کرد.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در پایان خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از انجام تحقیقات و تکمیل اقدامات پلیسی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده ادامه دارد.