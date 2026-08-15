نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی حاکم خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و گاهی افزایش ابر پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در نوار شمالی و جنوبی استان گاهی وزش باد شدید انتظار میرود.
وی ادامه داد: از یکشنبه تا روز پنجشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود و احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق نیز در برخی مناطق استان وجود دارد.
داداشی گفت: یکشنبه در پارهای از مناطق شمالی و غرب خراسان شمالی و روز دوشنبه در برخی مناطق رازوجرگلان، دامنهها و ارتفاعات مرکزی و شمال شرق استان احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.
وی افزود: روز سهشنبه نیز در دامنهها و ارتفاعات مرکزی، جنوب شرق و شمال شرق استان و روز چهارشنبه در دامنهها و ارتفاعات مرکزی احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از افزایش نسبی دما در استان خبر داد و اظهار کرد: از امروز تا روز چهارشنبه، بهویژه در گرمترین ساعات روز، افزایش نسبی دما انتظار میرود.
داداشی با اشاره به وضعیت دمایی استان طی شبانهروز گذشته گفت: کوسه با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
وی ادامه داد: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۲۱ و ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان گزارش شدند.
داداشی تصریح کرد: تغییرات احتمالی در وضعیت جوی استان در بولتنهای پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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