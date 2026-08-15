  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

پاول دوروف تولد تلگرام را تبریک گفت

پاول دوروف تولد تلگرام را تبریک گفت

پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در پستی از ۱۳ سالگی تلگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در این پست نوشت: این اپ نیمی از این مدت یعنی هفت سال و نیم گذشته، یکی از ۱۰ اپ برتر موبایل در جهان بوده است. یک نسل با تلگرام بزرگ شده اند. تولدت مبارک تلگرام!

پاول دوروف و برادرش نیکلای در سال ۲۰۱۳ میلادی پیام رسان مذکور را راه اندازی کردند. نسخه اولیه آن برای iOS در آگوست و نسخه اندروید آن نیز در همین سال ارائه شد.

هدف اصلی تلگرام ارائه پیام رسانی با سرعت بالا همراه قابلیت هایی مانند رمزنگاری و ارسال فایل بود که بعدا ویژگی هایی مانند ساخت گروه، کانال، روبات ها، تماس صوتی و تصویری، انتشار استوری و تلگرام پرمیوم به آن افزوده شد.

این اپ با گذشت زمان از یک پیام رسان ساده به پلتفرم انتشار محتوا و خدمات دیجیتال تبدیل شد.

کد مطلب 6916785
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه