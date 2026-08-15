پاول دوروف تولد تلگرام را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، وی در این پست نوشت: این اپ نیمی از این مدت یعنی هفت سال و نیم گذشته، یکی از ۱۰ اپ برتر موبایل در جهان بوده است. یک نسل با تلگرام بزرگ شده اند. تولدت مبارک تلگرام!

پاول دوروف و برادرش نیکلای در سال ۲۰۱۳ میلادی پیام رسان مذکور را راه اندازی کردند. نسخه اولیه آن برای iOS در آگوست و نسخه اندروید آن نیز در همین سال ارائه شد.

هدف اصلی تلگرام ارائه پیام رسانی با سرعت بالا همراه قابلیت هایی مانند رمزنگاری و ارسال فایل بود که بعدا ویژگی هایی مانند ساخت گروه، کانال، روبات ها، تماس صوتی و تصویری، انتشار استوری و تلگرام پرمیوم به آن افزوده شد.

این اپ با گذشت زمان از یک پیام رسان ساده به پلتفرم انتشار محتوا و خدمات دیجیتال تبدیل شد.