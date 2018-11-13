محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در انهدام ساختمان تلویزیون الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است:

حقیقت همیشه آشکار خواهد شد، هر چند نابخردانی تلاش کنند تا حقیقت را پوشیده دارند. باریکه ۳۶۰ کیلومتر مربعی غزه ۱۲ سال است که در محاصره است و صدای مظلومیت قریب ۲ میلیون انسان در این زندان تنها توسط اندک رسانه‌های موجود در این باریکه به گوش جهانیان می‌رسد. صدایی که اشغالگران صهیونیست از شنیده شدنش در جهان هراس دارند. با آنکه بیش از ۸۰ درصد رسانه‌های جهان در کنترل صهیونیسم بین الملل قرار دارند و با هیاهوی زیاد حقایق تحولات و رفتارهای سلطه طلبانه و جنایتکارانه این جریان ضد بشری را کتمان می‌کنند و تصویری دیگر از آنها را منعکس می‌سازند اما از اندک رسانه‌هایی که نقاب از چهره زشت صهیونیسم بر می‌دارند، هراسناک اند. بمباران ساختمان تلویزیون الاقصی در مرکز غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تلاشی برای نهان داشتن جنایات صهیونیست‌ها در غزه است و خاموش کردن صدای حقیقت و نیز جنایتی علیه آزادی بیان و ممانعت از آزادی اطلاع رسانی است.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان و رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری جمهوری اسلامی ایران بمباران و تخریب ساختمان مرکزی تلویزیون الاقصی در غزه را توسط رژیم صهیونیستی شدیدا محکوم کرده و ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین در مبارزات رهایی بخششان و همدردی با خانواده شهدا و مجروحین این حملات ؛ اعلام می‌دارد؛ سنت الهی بر آن است که حکومت ظلم پایدار نیست، "الملک لا یبقی مع الظلم" و باطل هم نابود شدنی است" ان الباطل کان زهوقا". بر این اساس اسرائیل که بنیادش بر باطل و رفتارش بر ظلم استوار است و به فرموده امام موسی صدر "شر مطلق" است، آینده ای جز نابودی ندارد؛ چرا که خورشید حقیقت بر باطل چیره خواهد شد و صدای حقیقت خاموش شدنی نیست.

انجمن روزنامه نگاران مسلمان

۲۲ آبان ۱۳۹۷