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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

پنجشنبه اول آذر ماه؛

نوای «ره عشق» طنین می‌اندازد

نوای «ره عشق» طنین می‌اندازد

کنسرت دونوازی پیانو و ویولن بردیا صدرنوری و علیرضا چراغچی روز پنجشنبه اول آذرماه با عنوان «ره عشق» در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه راد نواندیش، بردیا صدرنوری نوازنده پیانو و علیرضا چراغچی نوازنده ویولن ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه اول آذر ماه تازه ترین کنسرت خود را در قالب یک اجرای دونوازی پیانو و ویولن با عنوان «ره عشق» برگزار خواهند کرد.

در این کنسرت که به همت موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی است قطعاتی در دستگاه های ماهور، اصفهان و چهارگاه با اجرای آثاری از آهنگسازان صاحب نام موسیقی کشورمان از جمله پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، همایون خرم، اسدالله ملک، انوشیروان روحانی و تعدادی دیگر به مخاطبان ارایه می شود.

کنسرت دونوازی پیانو بردیا صدرنوری و ویولن علیرضا چراغچی ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه اول آذر ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4457127
علیرضا سعیدی

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