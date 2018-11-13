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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

«عصر صبا» به آزمایشگاه می‌رود

«عصر صبا» به آزمایشگاه می‌رود

برنامه زنده «عصر صبا» قصد دارد با معرفی شغل «مسئول آزمایشگاه» در قالب طنز لحظه های شاد و مفرحی را برای مخاطبان رادیو صبا فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «عصر صبا» با رویکرد طنز و معرفی مشاغل از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده ساعت ۱۸ به مدت ۹۰ دقیقه راهی آنتن می شود.

این برنامه در روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه با آیتم‌های شاد و طنز به معرفی شغل «مسئول آزمایشگاه» می پردازد.

برنامه زنده «عصر صبا» به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای نازنین مهیمنی، آسیه گرجی و امیر زنده دلان ساعت روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا با مخاطبان همراه می‌شود.

عصر پزشکی، عصر زندگی، عصر داغ، عصر سفر، عصر مسابقه، عصر بازی از جمله آیتم های متنوع شنیدنی در این برنامه است.

کد مطلب 4457142

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