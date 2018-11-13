انتقاد «ماهاتیر محمد» از ترامپ در اجلاس «آ سه آن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فری مالزیا تودی»، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی با اشاره به اینکه اهمیتی به حضور نیافتن «دونالد ترامپ» در اجلاس آ سه آن نمی دهد گفت: این موضوع (عدم حضور ترامپ) ناراحت کننده نیست مساله این است که جنگ تجاری ایجاد شده بعید است با موافقت جمهوریخواهان و دموکرات ها همراه باشد.

سی و سومین اجلاس سالانه سران ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه آن) و هشت کشور شرکای آن از روز گذشته با حضور رهبران این کشورها در سنگاپور در غیاب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال برگزاری است.

مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، برونئی، میانمار، کامبوج، لائوس، ویتنام وتایلند اعضای «آسه آن» را تشکیل می دهند.

آمریکا، استرالیا، چین، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی، هند و روسیه نیز شرکای آسه آن هستند.

نخست وزیر چین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن از جمله رهبرانی هستند که در اجلاس آ سه آن حضور دارند.