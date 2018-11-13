کتاب «تقدس زایی یا تقدس زدایی» نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد کتاب «تقدس زایی یا تقدس زدایی» اثر حجت الاسلام یحیی جهانگیری با حضور صاحبنظران و اساتید در خانه کتاب سرای اهل قلم برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام مختاری، ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه به عنوان تقریظ نویس کتاب و یحیی جهانگیری؛ نویسنده اثر حضور دارند.

رستمی نجف ابادی و حسین قاضی زاده هم ناقدان جلسه هستند.

این نشست روز چهارشنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۴ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب. خیابان فلسطین جنوبی. خانه کتاب. سرای اهل قلم برگزار می شود.