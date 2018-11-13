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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

رئیس پلیس کرمانشاه عنوان کرد

کشف بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در روانسر

کشف بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در روانسر

کرمانشاه_فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف بیش از ۳۰۰ میلیون تومان انواع کالای قاچاق در روانسر با تلاش ماموران پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: این مقدار کالای قاچاق که شامل کاپشن، دام و تجهیزات و اقلام ضدفرهنگی می شود در سه ماموریت جداگانه توسط پلیس روانسر و طی یک هفته اخیر کشف شد.

وی افزود: در ماموریت نخست و پس از اطلاع ماموران از ورود یک محموله قاچاق به داخل شهرستان روانسر، موفق شدند خودروی مورد نظر را توقیف و آن را بازرسی کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در جریان بازرسی از این خودرو، ماموران انتظامی روانسر موفق شدند ۱۳۵ عدد کاپشن قاچاق را کشف کنند.

وی بیان کرد: در دو ماموریت دیگر، همکاران پلیس ما موفق به کشف ۱۰ راس دام قاچاق و یک هزار و ۴۰۰ قلم تجهیزات و وسایل ضدفرهنگی شدند.

سردار امان‌اللهی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان، ارزش این سه محموله قاچاق کشف شده به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، افزود: همچنین در این راستا ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شدو ۵ متهم دستگیر  و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس کرمانشاه در پایان برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق و دستگیری قاچاقچیان را از جمله اولویت های نیروی انتظامی در سطح کشور بیان کرد.

کد مطلب 4457210

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