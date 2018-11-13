کشف بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: این مقدار کالای قاچاق که شامل کاپشن، دام و تجهیزات و اقلام ضدفرهنگی می شود در سه ماموریت جداگانه توسط پلیس روانسر و طی یک هفته اخیر کشف شد.

وی افزود: در ماموریت نخست و پس از اطلاع ماموران از ورود یک محموله قاچاق به داخل شهرستان روانسر، موفق شدند خودروی مورد نظر را توقیف و آن را بازرسی کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در جریان بازرسی از این خودرو، ماموران انتظامی روانسر موفق شدند ۱۳۵ عدد کاپشن قاچاق را کشف کنند.

وی بیان کرد: در دو ماموریت دیگر، همکاران پلیس ما موفق به کشف ۱۰ راس دام قاچاق و یک هزار و ۴۰۰ قلم تجهیزات و وسایل ضدفرهنگی شدند.

سردار امان‌اللهی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان، ارزش این سه محموله قاچاق کشف شده به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، افزود: همچنین در این راستا ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شدو ۵ متهم دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس کرمانشاه در پایان برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق و دستگیری قاچاقچیان را از جمله اولویت های نیروی انتظامی در سطح کشور بیان کرد.