به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه «العربی الجدید» سخنانی را در خصوص مسائل مختلف از جمله تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در پاسخ به سؤالی پیرامون نتایج و پیامدهای تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا گفت: تردیدی نیست که تحریم های اعمالی آمریکایی ها علیه ایران، تأثیراتی را بر اقتصاد ایران می گذارد؛ اما نباید این نکته را نادیده گرفت که این تحریم ها هیچ تأثیری بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران نخواهند گذاشت.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: البته باید گفت که دور دوم تحریم های آمریکایی ها که اخیرا اعلام شد، تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. به طور کلی، از همان زمان که آمریکایی ها از برجام خارج شدند و یا حتی پیشتر از آن که همگان فهمیده بودند ترامپ قصد خروج از برجام را دارد، تأثیرات تحریم ها بر زندگی مردم ایران آغاز شد. در واقع این تحریم ها، مردم را هدف قرار داده اند.

تحریمهای امریکا، مردم ایران را هدف قرار داده است ظریف همچنین گفت: ایالات متحده آمریکا با اعمال تحریم، در واقع ملت ایران را هدف قرار داد تا مردم را تحت فشار قرار دهد. آمریکایی ها بسیار امیدوار بودند تا از رهگذر این تحریم ها، ملت تحت فشار قرار گرفته و در مقابل حکومت خود بایستند. بنابراین، هدف آمریکایی ها از اعمال تحریم ها، فشار بر مردم برای تهدید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: باید توافق هسته ای کنونی میان ایران و کشورهای اروپایی حفظ شود تا بتوانیم از دستاوردهای آن بهره مند شویم؛ به گونه ای که هم ایران و هم اروپایی ها از منافع توافق استفاده کنند. اروپایی ها به تعهداتی که اعلام کرده بودند، پایبند ماندند و این درحالی است که خیلی ها تصور نمی کردند به دلیل روابط میان آنها با آمریکا، این اتفاق رخ دهد.

اروپا ترجیح می دهد بدون بهای مالی، به تعهدات خود عمل کند وی افزود: البته ما این را نیز می دانیم که کشورهای اروپایی هنوز حاضر نیستند که همزمان با عمل کردن به تعهداتشان در چارچوب برجام، بهای این پایبندی را نیز بپردازند. آنها ترجیح می دهند تا بدون بهای مالی، به تعهدات خود عمل کنند. این موانعی است که اروپایی ها در مسیر پایبندی به تعهداتشان با آن مواجه هستند.

ظریف تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که این رویکرد کشورهای غربی در طولانی مدت به نفعشان تمام نخواهد شد و آنها طی سال های آینده مجبورند بهای مالی بیشتری را به دلیل این سیاست بپردازند. در هر صورت ما همچنان با شرکای خود در روسیه و چین و همچنین با مقامات اروپایی در خصوص توافق هسته ای در تماس هستیم تا تأثیر تحریم ها را به حداقل برسانیم. درست است که آمریکا قدرت اقتصادی بزرگی است اما همه کشورهای جهان در مقابل تحریم های آن می ایستند و در این میان، برخی شرکت ها هم از تحریم های آمریکا هراسان هستند.

وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: اقتصاد ایران دارای قدرت استمرار در رشد و شکوفایی است. ما از قدرت های داخلی انسانی، علمی و فنی بسیاری برخوردار هستیم. همه اینها بر آینده کشور تأثیر دارد. از سوی دیگر روابطی هم با کشورهایی نظیر روسیه، چین، هند و ... داریم که این روابط نیز بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است. روابط خارجی برای ما مهم است اما تنها عامل تقویت زیرساخت های اقتصادی ایران نیست.

ایالات متحده آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند ظریف در ادامه تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این اتفاقی است که به عینه دیدیم و در آینده هم شاهد خواهیم بود آمریکایی ها نخواهند توانست چنین کاری را صورت دهند. آمریکایی ها حتی قادر نیستند که میانگین صادرات نفتی ایران را به شکل ملحوظی کاهش دهند. ایران از قدرت کافی برای صادرات نفت خود برخوردار است؛ به ویژه اینکه بازار جهانی به نفت ایران نیازمند است. در آینده بر همگان ثابت خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران چگونه با قدرت در این بازار حاضر می شود.

وی ادامه داد: سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه واضح و روشن است. ما جزئی از منطقه هستیم و دیدگاه هایمان در قبال تحولات منطقه از غربی ها واقع گرایانه تر است. شما برای اطلاع یافتن بر نقش های هریک از طرف ها باید به تاریخ مراجعه کنید. چه کسی در طول تاریخ از صدام دفاع کرد و پس از آن مجبور شد در مقابلش بایستد؟ چه کسی از القاعده حمایت کرد و در نهایت مجبور شد با آن بجنگد؟ چه کسی از طالبان حمایت کرد؟ چه کسی امروز از جبهه النصره و داعش حمایت می کند؟ چه کسانی قطر را محاصره کرده اند.

این جمهوری اسلامی ایران بود که اجازه نداد عربستان سعودی از تحریم های گسترده قطر به نتایج دلخواه خود دست پیدا کند ظریف ادامه داد: در طرف مقابل، شما به خوبی نقش جمهوری اسلامی ایران و ابعاد مثبت آن در قبال تحولات منطقه را می بینید. به عنوان مثال، این جمهوری اسلامی ایران بود که اجازه نداد عربستان سعودی از تحریم های گسترده قطر به نتایج دلخواه خود دست پیدا کند.

وی گفت: در بعُد نظامی نیز شما نگاه کنید که به عنوان مثال، امارات ۲۲ میلیارد دلار و عربستان ۶۷ میلیارد دلار سلاح خریداری می کند و این در حالی است که بودجه نظامی ایران بین ۱۲ تا ۱۶ میلیارد است. بُرد موشک های آنها به ۲۵۰۰ کیلومتر می رسد درحالی که بُرد موشک های ایران به هزار کیلومتر می رسد. خلاصه اینکه آمریکایی ها منطقه را به یک انبار سلاح تبدیل کرده اند؛ سلاح هایی که یمنی ها را به خاک و خون می کشند. حال شما قضاوت کنید چه کسی باید سیاست هایش را تغییر دهد؟ ایران یا غرب؟

وی تصریح کرد: متهم کردن ایران به تلاش برای منفجر کردن کنفرانس مخالفان در پاریس و همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به سوئیس و اتریش بود و دقیقا در روزی که قرار بود اروپایی‌ها مکانیزم اقتصادی اس پی وی را اعلام کنند شخصی به اتهام برنامه ریزی برای هدف قرار دادن معارضان اهوازی بازداشت شد. برخی افراد که در دانمارک زندگی می کنند از تلویزیون لندن اعلام کردند که مسئولیت حمله اهواز را برعهده می گیرند و برخی دیگر که در فرانسه زندگی می کنند پیش از این اعلام کردند که مسئو لیت کشته شدن 15 هزار ایرانی در یک عملیات را برعهده می گیرند.

ظریف تأکید کرد: کسانی که از تروریسم حمایت می کند اروپایی هایی هستند که تروریست ها را به خاک خود راه می دهند و باید در رابطه با این مساله تفکر کنند. ایران نمی خواهد اروپا را با هیچ تهدید امنیتی مواجه کند و ما به فرانسه و دانمارک اعلام کردیم که آماده هستیم برخی اطلاعات در رابطه با این افراد رابه آنها بدهیم.

وزیر خارجه کشورمان افزود: ما همواره سعی کردیم که واقع گرا باشیم. ما هیچگاه هیچ جنگ روانی را علیه هیچکس کلید نزده ایم. معتقدیم که چنین سیاستی به نفع منطقه تمام نخواهد شد. پیش از این پیشنهاد تشکیل مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای و ایجاد همکاری میان کشورهای منطقه را داده‌ایم اما متاسفانه برخی از کشورها تلاش می‌کنند که امنیت را بخرند و ما معتقد هستیم که امنیت خریدنی نیست.

آمریکا به دنبال غارت ثروت های منطقه است و بهای این سیاست کثیف را تنها ملت های منطقه می پردازند ظریف اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که آمریکا به دنبال غارت ثروت های منطقه است و بهای این سیاست کثیف را تنها ملت های منطقه می پردازند. از سوی دیگر، آمریکایی ها و صهیونیستها تلاش می کنند تا افکار عمومی حتی الامکان از مسأله فلسطین منحرف شوند. در این میان، کشورهای عربی نیز هستند که روابط خود با صهیونیستها را عادی می کنند تا زمینه برای دشمنی بیشتر با ایران هموارتر شود.

ظریف در خصوص واکنش ایران به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و مسأله فلسطین گفت: ما نظرات خود را به صورت شفاف به کشورهای همسایه ارائه می دهیم و این دیدگاه ها بر مبنای واقعیت است و نمی خواهیم آنها رابه کسی تحمیل کنیم. ایران معتقد است که معامله قرن حاصل نخواهد شد چرا که این طرح حقوق فلسطینی ها را نادیده می گیرد. ما بدون مداخله در امور دیگران این دیدگاه را به طرف های عربی همسایه ایران منتقل می کنیم.

ظریف تصریح کرد: در خصوص انتشار اخباری مبنی بر مطرح شدن مسأله ایران در جریان سفر نتانیاهو به عمان نیز باید بگویم که بدون شک رژیم صهیونیستی می خواهد میان ایران و کشورهای عربی دشمن تراشی کند و هرگز از این اقدامات دست بر نمی دارد و کشورهای عربی باید بهترین تصمیمات را در این خصوص اتخاذ کنند. ایران نظرات خود را به دوستانش در عمان ارائه داده و عمان می داند که ایران موافق این سیاستهایی که به ضرر منطقه است نمی باشد.

عمان کشور همسایه و شریک خوب و استراتژیک ما است اما ایران در روابط خارجی این کشور مداخله نمی کند وی در ادامه افزود: عمان کشور همسایه و شریک خوب و استراتژیک ما است اما ایران در روابط خارجی این کشور مداخله نمی کند. ایران همین سیاست را در قبال ترکیه و روسیه نیز دارد. این دو کشور با اسرائیل رابطه دارند.

ظریف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پیامهای جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی یا آمریکا به وسیله میانجی گر عمانی دریافت کرده است پاسخ داد که هیچ پیامی نه از اسرائیل و نه از آمریکا دریافت نشده است.

وی در خصوص مذاکرات ایران گفت: ما قبلا هم گفته ایم که هر مذاکره ای مشروط به احترام متقابل است این احترام از سوی طرف مقابل و پای بندی وی به تعهداتش صورت می گیرد. هر زمان این شروط در آمریکا دیده شود ممکن است بتوان از مذاکره سخن گفت. اما در شرایط کنونی بر پایه چه چیزی گفتگو کنیم؟ ما سالها با آمریکا گفتگو کردیم و به توافق هسته ای دست یافتیم اما امروزه نمی توانیم تضمین کنیم که آمریکا از تعهدات خود دست بکشد.

ظریف در خصوص گزارش های منتشر شده در زمینه سفر فرستاده ولی عهد عربستان به تهران و اینکه بحران یمن یکی از مسائل مورد بحث بوده گفت: من اطلاعاتی در این خصوص ندارم و معتقدم که اساسا این مسأله امکان پذیر نیست. ما هیچ مشکلی با از سر گیری روابط عادی با عربستان نداریم و این مسأله به ریاض و تصمیم گیری های آن بستگی دارد؛ تصمیم گیری هایی که باید برای کاهش تنش های منطقه ای در آن تجدید نظر شود. این سیاستها علیه ایران، سوریه، عراق، قطر و یمن است و تمام آنها از سوی عربستان و نه ایران ارائه میشود.

عربستان فکر می کرد می تواند طی چند هفته پرونده یمن را ببندد اما چند سال بدون نتیجه گذشت ظریف در خصوص اوضاع یمن گفت: ما از روز نخست آمادگی خود را برای حل بحران یمن اعلام کردیم و از زمان بمباران یمن توسط ائتلاف عربستان اعلام کردیم که راه کار نظامی در یمن نتیجه بخش نخواهد بود. عربستان فکر می کرد می تواند طی چند هفته پرونده یمن را ببندد اما چند سال بدون نتیجه گذشت. عربستان بارها تلاش کرد تحولات میدانی الحدیده را به سرانجام برساند اما مشکل برخی کشورهای همسایه این است که آنها اعتقادی به راه کار سیاسی ندارند. باید آتش بس فراگیر در یمن محقق شود. در نهایت همه به ضرورت توقف اقدامات نظامی و رساندن کمک های بشر دوستانه به غیر نظامیان و حمایت از دولت یمن و گفتگوهای یمنی یمنی واقف خواهند شد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص شروط ایران برای مذاکره بر سر یمن مانند سوریه گفت: ماهیچ شروطی نداریم فقط می خواهیم این بحران را به پایان برسانیم. کشورها باید نقش تسهیل کننده راهکار و نه تحمیل کننده راهکارهای خود را بازی کنند و این همان چیزی است که ما در عرصه سوریه و یمن اجرا می کنیم.

ظریف در خصوص گزارش های منتشر شده در زمینه نقشه عربستان برای ترور مسئولان ایرانی از جمله سردار قاسم سلیمانی گفت: ما در این خصوص اطلاع داشتیم. عربستان از سالها قبل از گروه های تروریستی در ایران حمایت می کند و عربستان پیشتر اعلام کرد که جنگ را به داخل خاک ایران می کشاند. بعد از آن شاهد افزایش تحرکات گروه های مسلح و تروریست در شرق کشور بودیم. گروه داعش نیز به پارلمان ایران حمله کرد. این سیاستهای عربستان جدید نیست و ما از آن اطلاع داریم.

وی تصریح کرد: تمام این مسائل نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در خصوص اقدامات ایران علیه ریاض کاملا برعکس است. گزارش نیویورک تایمز در این خصوص تنها یک زاویه کوچک از رفتار عربستان علیه ایران را نشان می دهد و امیدواریم که چشمان دیگران در قبال اقدامات ریاض که دست به محاصره قطر و بمباران یمن و زندانی کردن سعدی الحریری نخست وزیر لبنان و ترور جمال خاشقجی زده باز شود.

روابط ایران با ترکیه بسیار خوب و استراتژیک است اما این به معنی تطابق دیدگاه ها در تمام زمینه ها نیست وزیر خارجه ایران در خصوص روابط با ترکیه گفت: روابط ما با ترکیه بسیار خوب و بلکه استراتژیک است اما این به معنی تطابق دیدگاه ها در تمام زمینه ها نیست. ما عملا در خصوص مسائل اصلی مربوط به سوریه اختلاف نظر داریم و برای کاهش این اختلافات تلاش کرده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تروریسم به همه ضرر می رساند و گروه های جدایی طلب به مثابه تهدیدی بوده که ممکن است کل منطقه را به سمت درگیری جدید بکشاند.

ظریف تاکید کرد: ما می دانیم که حمایت آمریکا از برخی طرفهایی که اتحاد سوریه را تهدید کرده و درگیری های داخلی ایجاد کرده اند مشکل ساز است. نمی توان اجازه ایجاد اختلافات قومی در سوریه و عراق را داد. این مسأله بسیار خطرناک است. بله ما بر سر همه پرسی جدایی طلبانه در عراق و سناریوهای مشابه در سوریه اتفاق نظر داریم اما ممکن است بر سر مسائل مربوط به اجرای راه کار سیاسی در سوریه اختلاف نظر داشته باشیم. ما دو کشور تأثیر گذار هستیم.

ظریف در خصوص انتشار گزارش هایی مبنی بر عقب نشینی نیروهای وابسته به سپاه ایران از جنوب سوریه گفت: نیروهای ایرانی اساسا در جنوب سوریه حضور نداشته اند که بخواهند از این منطقه عقب نشینی کرده باشند. این مسأله در خصوص حزب الله نیز صادق است. براساس اطلاعات موجود اگر نیروهای حزب الله در این منطقه بوده باشند به صورت مؤقت و برای مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. کمک ما به سوریه اساسا برای مبارزه با تروریسم بوده و حضور حزب الله در سوریه بر اساس درخواست دولت این کشور صورت گرفته و هیچ هدف دیگری ندارد.

وی در خصوص عدم وجود اختلافات با روسیه در زمینه حضور ایران و نیروهای وابسته به آن در جنوب سوریه گفت: بر اساس اطلاعات من ممکن است اختلافاتی در برخی موارد میدانی وجود داشته باشد اما هیچ چیزی درباره اختلاف بر سر نوع و شکل حضور ایران در سوریه به صورت کلی نشنیده ام.