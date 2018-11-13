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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

تئاتر شهر و تئاتر مولوی ۲۴ آبان اجرایی ندارند

تئاتر شهر و تئاتر مولوی ۲۴ آبان اجرایی ندارند

همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) مجموعه تئاتر شهر و تئاتر مولوی در روز ۲۴ آبان اجرایی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر روز پنجشنبه ۲۴ آبان به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) اجرا نمی شوند.  

هم اکنون نمایش های «لیرشاه» به کارگردانی مسعود دلخواه در تالار اصلی، «نقاشی اشر» به کارگردانی فریبرز کریمی در تالار قشقایی و «خاموشخانه» به کارگردانی مهدی مشهور در تالار سایه میزبان علاقه مندان تئاتر است.

برای کسب آخرین اطلاعات و اخبار تئاتر شهر به سایت این مجموعه به آدرس www.teatreshahr.com   مراجعه کنید.

همچنین اجراهای مرکز تئاتر مولوی نیز به دلیل مصادف شدن با شب شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) در روز پنجشنبه ۲۴ آبان تعطیل است.

اجرای نمایش های «کلفت ها» به کارگردانی علی اکبر علیزاد، «جان گابریل بورکمان» به کارگردانی سعید کریمی و «باد می وزد» به کارگردانی امیر نجفی، مجددا از روز جمعه، ۲۵ آبان ماه از سر گرفته خواهد شد.

از علاقمندان دعوت می شود برای دیدن نمایش های «باد می وزد»، «کلفت ها» و «جان گابریل بورکمان» همه روزه -به جز شنبه ها- به ترتیب در ساعت های ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

کد مطلب 4457301
فریبرز دارایی

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