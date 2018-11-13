۳۸۶ خانوار مددجوی کمیته امداد یزد از هزینه انشعاب معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، محمدحسین جمال پور اظهار داشت: ۲۰۵ مورد معافیت مربوط به انشعاب گاز، ۸۲ مورد برق، ۶۹ مورد آب، ۱۰ مورد عوارض شهرداری، ۱۴ مورد گواهی پروانه ساختمانی و شش مورد هزینه انشعاب فاضلاب بوده است.

وی بیان کرد: ۱۹۶ خانوار تحت حمایت مشمول معافیت پرداخت هزینه انشعاب در مناطق روستایی و ۱۹۰ خانوار در شهر سکونت دارند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد افزود: هزار و ۱۲۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد در منازل استیجاری سکونت دارند که از این تعداد ۲۵۲ خانوار طی شش‌ماهه نخست امسال از ۹۹ میلیون تومان کمک‌هزینه اجاره مسکن بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۲ هزار خانوار با جمعیت ۴۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند، افزود: هزار و ۳۰۹ خانوار تحت حمایت در سال گذشته از پرداخت هزینه انشعاب گاز، برق، آب، عوارض شهرداری، انشعاب فاضلاب، گواهی پروانه ساختمانی معاف شدند.

جمال پور یادآور شد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان برای ارائه خدمات عمرانی در زمینه ساخت، خرید، تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجویی در مناطق شهری و روستایی به ۵۷۱ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد هزینه شد.