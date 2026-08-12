سیره نبوی؛ محور همدلی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان در مقابل دشمنان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: در فضایی که بیش از هر زمان دیگری، امت اسلامی به ریسمان محکم وحدت نیاز دارد، نام و سیره پیامبر اعظم(ص) همچون خورشیدی فروزان، تنها نقطه امن تلاقی دل‌های میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان اسلام است.

پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، نه تنها پیام‌آور رحمت برای جهانیان، بلکه محور اصلی همدلی و اخوت اسلامی است؛ که فصل مشترک ایمان تمامی مسلمانان از هر قوم، نژاد و مذهب به شمار می‌رود.

در این میان، استان سیستان و بلوچستان به عنوان نگین وحدت ایران اسلامی، تجسم عینی این همدلی ناب محمدی است.

سیستان و بلوچستان، با پیشینه‌ای درخشان در همزیستی مسالمت‌آمیز، همواره مهد برادری اهل سنت و تشیع بوده است.

عشق و ارادت مشترک برادران شیعه و سنی این دیار به ساحت قدسی پیامبر رحمت(ص) و خاندان پاکش، چنان پیوندی ناگسستنی میان آنان ایجاد کرده که همه توطئه‌های دشمنان برای ایجاد رخنه در این صف واحد را نقش بر آب ساخته است.

سیستان و بلوچستان، نه یک نماد، که الگویی عملیاتی و موفق از «امت واحده» است که در آن، مسلمانان با وجود تنوع مذاهب، زیر پرچم «لا اله الا الله، محمد رسول الله» و با تأسی به اخلاق کریمانه پیامبر اعظم(ص)، قرن‌ هاست در کنار یکدیگر با صلح، صفا و امنیت زندگی می‌کنند.

سیستان و بلوچستان جلوه همبستگی اجتماعی حول رسول اکرم (ص)

مولوی عبدالرحمن عارفی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفت و گو با خبرنگار مهر، پیامبر اسلام (ص) را محور همدلی و انسجام همه مسلمانان دانست و اظهار داشت: مردم این خطه از دیرباز تاکنون در کنار یکدیگر زیسته‌اند و پیوندهای خانوادگی عمیقی میان آنان شکل گرفته است؛ موضوع همبستگی اجتماعی در این منطقه را به نمایش می‌گذارد.

وی تصریح کرد: وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی در سیستان و بلوچستان سابقه‌ای دیرینه دارد؛ این انسجام ریشه در تعالیم پیامبر گرامی اسلام (ص) دارد که همواره مسلمانان را به برادری و اتحاد فراخوانده است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر استحکام این پیوندها پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: نه تنها این وحدت تضعیف نشد، بلکه مستحکم‌تر از گذشته تداوم یافت؛ مردم این استان با وجود موقعیت حساس جغرافیایی و هم‌مرزی با افغانستان و پاکستان، در برابر تلاش‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مذاهب ایستادگی کرده‌اند و فریب توطئه‌های تفرقه‌افکنانه را نخورده‌اند.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان همواره تهدیدات دشمن را خنثی کردند

مولوی عارفی با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان برای ایجاد شکاف میان شیعه و اهل سنت ادامه داد: مردم این دیار با بهره‌مندی از بصیرت و آگاهی، هیچ‌گاه فریب این دسیسه‌ها را نخورده و وحدت و همدلی را به عنوان اصلی اساسی در زندگی اجتماعی خود پاس داشته‌اند؛ محور این همبستگی، محبت به رسول اکرم (ص) و تمسک به سیره و سنت ایشان است که فصل مشترک همه مسلمانان به شمار می‌رود.

وی وحدت را یکی از عوامل اصلی موفقیت و پیشرفت جامعه برشمرد و اظهار کرد: مردم این سیستان و بلوچستان به خوبی دریافته‌اند که انسجام و همدلی زمینه‌ساز تعالی و پیروزی است، حال آنکه اختلاف و تفرقه نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و ناکامی در پی نخواهد داشت؛ تجربه زیسته مردم سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که همزیستی و همکاری میان اقوام و مذاهب می‌تواند بسترساز امنیت، آرامش و توسعه پایدار باشد و این سرمایه ارزشمند اجتماعی باید با هوشیاری و مشارکت همگانی حفظ و تقویت شود.

تاکید رهبر شهید بر مفهوم امت واحد با تمسک به سیره پیامبر

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به شخصیت رهبر شهید تأکید کرد: تاکید مداوم رهبر شهید بر مفهوم «امت اسلامی» و تمسک به سیره نبی مکرم اسلام (ص) نشان می‌داد که نگاه ایشان فراتر از تفاوت‌های مذهبی بود و همه مسلمانان را در جبهه‌ای واحد می‌دید.

مولوی عارفی در پایان تصریح کرد: توجه به وحدت امت اسلامی با محوریت پیامبر اعظم (ص) و پرهیز از اختلافات مذهبی، از جمله موضوعاتی است که همواره باید سرلوحه امت اسلام قرار گیرد و می‌تواند به عنوان رویکردی راهبردی برای خنثی‌سازی تلاش‌های دشمنان در ایجاد شکاف میان مسلمانان مورد توجه همگان باشد.

محبت و همدلی؛ سبک زندگی پیامبر اسلام و فراتر از یک شعار بود

عنوان

مولوی اسماعیل آذین، امام جمعه اهل سنت کنارک، در گفت و گو با خبرنگار مهر همزمان با ایام سوگواری وفات پیامبر اکرم (ص)، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول‌الله(ص) با رفتار و منش خود اثبات کردند که دین اسلام دین مهربانی، مدارا و همبستگی است؛ همواره بر برادری، گذشت و همدلی تأکید داشتند.

وی افزود: پیامبر (ص) در سخت‌ترین روزهای مکه و مدینه، امت را با محوریت اخلاق و اخوت گرد هم آوردند و حتی دشمنان گذشته را با مهربانی به برادری رساندند؛ این همان راهی است که همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، باید امروز آن را سرمشق قرار دهند.

مولوی آذین، وحدت اسلامی را «ارزش قرآنی» دانست و تصریح کرد: قرآن کریم ما را به «اعتصام به حبل‌الله» و پرهیز از تفرقه فرمان داده است؛ بنابراین هر کس که در پی انسجام امت باشد، به پیامبر (ص) نزدیک‌تر است.

وی همدلی با همنوعان را از مهم‌ترین آموزه‌های نبوی برشمرد و گفت: پیامبر (ص) به عیادت بیماران می‌رفت، به سخن مردم گوش می‌داد، حقوق مستمندان را ادا می‌کرد و با یاران خود در کارها مشورت می‌کرد. این رفتارها نشان می‌دهد که محبت و همدلی نه یک شعار، بلکه سبک زندگی پیامبر (ص) بوده است.

امام جمعه اهل سنت کنارک در پایان با تأکید بر نقش علما در ترویج وحدت گفت: علما و مبلغان در هر مذهبی باید بار دیگر سیره پیامبر (ص) را محور گفت‌وگو و عمل خود قرار دهند و امت را به همدلی، مدارا و پرهیز از اختلاف دعوت کنند؛ زیرا عزت و امنیت امت اسلامی جز در سایه وحدت و همدلی به دست نمی‌آید.

ضرورت پرهیز از اهانت به مقدسات در پیروی از سیره نبوی

مولوی فضل‌الله رئیسی، امام جمعه اهل سنت ساربوک، در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) نقطه مشترک و محبوب تمامی مسلمانان است؛ اهل سنت و تشیع پیامبر(ص) را رحمت می‌دانند؛ این محبت مشترک، بزرگترین سرمایه برای وحدت امت اسلامی است.

مولوی رئیسی با توصیف همدلی به عنوان «منشور اخلاقی نبوی» اظهار داشت: رسول خدا (ص) فرمودند؛ هیچ‌کس ایمان نمی‌آورد مگر آنکه برای برادر خود همان را بخواهد که برای خود می‌پسندد؛ اگر امروز تمامی مسلمانان این حدیث را باور کنند، بسیاری از کینه‌ها و اختلافات از میان خواهد رفت.

وی با اشاره به وضعیت جهان اسلام گفت: دشمنان امت اسلامی از تفرقه سود می‌برند؛ بنابراین وظیفه علما و نخبگان است که وحدت را تقویت کرده و مسلمانان را بر محور سیره نبوی به همدلی دعوت کنند.

امام جمعه اهل سنت ساربوک در پایان تصریح کرد: راه دستیابی به همدلی و وحدت، پرهیز از اهانت به مقدسات، رعایت اخلاق گفتگو و تأکید بر مشترکات است که همگی از سیره پیامبر (ص) قابل برداشت است. امید است امت اسلامی با بازگشت به این محور، شاهد صلح، برادری و اقتدار خود باشد.

مولوی رئیسی با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» اظهار داشت: قرآن صراحتا مسلمانان را به اتحاد فرمان می‌دهد و جایگاه پیامبر (ص) در این اتحاد، جایگاه محور و رهبر معنوی است؛ هر مسلمانی که قلبش به محبت پیامبر (ص) گره خورده، باید به همدلی با سایر مسلمانان نیز پایبند باشد.

وی با بیان اینکه پیامبر (ص) «رحمت للعالمین» است، افزود: رحمت نبوی محدود به قوم، مذهب یا سرزمین خاصی نبود و ایشان به همه انسان‌ها با چشم رحمت می‌نگریست. ما نیز باید بیاموزیم که همدلی مرز نمی‌شناسد.

امام جمعه اهل سنت ساربوک همچنین با تأکید بر نقش علما در تحکیم وحدت گفت: علما در شهرها، روستاها و حوزه‌های علمیه باید گفتمان «مدارا و برادری» را ترویج کرده و جوانان را با سیره نبوی آشنا سازند.