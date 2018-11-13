به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فضل الله نجفی ظهر امروز در همایش یاوران وقف با اشاره به اینکه در قرآن کریم واژه خیر و خیرات بارها ذکر شده، همچنین پیرامون انفاق و صدقه نیز تاکیدات بسیار شده است، اظهار داشت: وقف به عنوان پر خیر ترین عمل در نزد خداوند متعال است؛ وقف ماندگارترین خیرات است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰ موقوفه در خرم آباد وجود دارد، تصریح کرد: ۶۶ مورد از این موقوفات املاک است، ۹۱۶ مورد مسجد و ۳۴ مورد نیز حسینیه است.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه خرم آباد با اشاره به اینکه همچنین ۷ دارالقرآن موقوفه در خرم آباد وجود دارد، خاطرنشان کرد: امسال ۱۱ وقف جدید در خرم آباد ثبت شده است.

حجت الاسلام نجفی با تاکید بر اینکه برخی موقوفات خرم آباد توسط برخی دستگاه ها تصرف شده اند که به دنبال رفع تصرف و احیای این موقوفات هستیم، افزود: امروز مهم ترین موضوعی که دنبال می کنیم بحث احیای موقوفات است، برخی از موقوفات نیاز به تعمیرات دارند که انتظار می رود مسئولان نیز در این رابطه همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۹۱۶ مسجد داریم که یا نیمه کاره هستند و یا هنوز در حد تملک زمین باقی مانده اند و نیاز به کمک دولتی دارند، ادامه داد: امامزادگان ما نیاز به توسعه دارند و باید اعتبارات لازم برای توسعه حریم آن ها و یا تعمیر بقعه اختصاص یابد.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه خرم آباد خاطرنشان کرد: پیرامون آزادسازی حریم امامزاده زیدبن علی(ع) خرم آباد نیز با اداره کل میراث فرهنگی به مشکل برخورده ایم و اظهار می کنند که این منطقه بافت قدیمی شهر است.