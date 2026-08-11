واژگونی سواری در محور فولاد محله به کیاسر؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی سواری فیدیلیتی شامگاه سه شنبه کیلومتر ۱۱ محور فولاد محله به کیاسر خبر داد و بیان داشت: در پی این حادثه امدادگران پایگاه فولاد محله به محل سانحه اعزام شدند.

وی از جان باختن یک نفر در این تصادف رانندگی خبر داد و اظهار کرد: عملیات رها سازی متوفی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حادثه دو مصدوم نیز داشت، ادامه داد: بعد از اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: با توجه به بارندگی در برخی محورهای مواصلاتی استان از رانندگان درخواست داریم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جلو و استراحت کافی سفر خوشی را برای خود رقم بزنند.