تلفات ماهی ها در سد مهاباد؛ تیم پایش تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شبکه دامپزشکی مهاباد گفت: با توجه به انتشار فیلی در فضای مجازی مبنی بر تلفات ماهی‌ها در سد مهاباد، امروز یک تیم متشکل از کارشناسان شیلات و مرکز تحقیقات آرتیمیای کشور به پایش مناطق مختلفی از سد مهاباد پرداخت.

اسو کبودی افزود: در این پایش هیچ گونه موردی از تلفات آبزیان مشاهده نشد و مقرر شد با هماهنگی اعضای تعاونی صیادان که در حاشیه سد حضور دارند هر گونه تلفات آبزیان را به شبکه دامپزشکی مهاباد اطلاع رسانی کنند.

وی در خصوص این فیلم نیز اظهار کرد: علایم ظاهری فیلم ماهی نیز ناشی از زخم بود و این عارضه نمی تواند ناشی از بروز انگل باشد و نمی تواند برای انسان یا سایر آبزیان خطرناک باشد.

کارشناس شیلات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز گفت: بازدید میدانی نشان می دهد که هیچ گونه تلفاتی در این منبع آبی مشاهده نشده است.

ساسان عیسی زاده افزود: به شهروندان اطمینان می دهیم که این منبع آب به صورت شبانه روزی مورد پایش و بررسی قرار می گیرد و در صورت بروز هر گونه آلودگی اقدامات پیشگیرانه اعمال خواهد شد.

وی اظهار کرد: سلامت و امنیت زیستی شهروندان مهابادی و تمام کسانی که از این منبع آبی استفاده می کنند، برای ما اهمیت زیادی دارد و هر گونه مورد تلفات جزیی آبزیان نیز مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

انتشار فیلمی در فضای مجازی توسط یکی از شهروندان مبنی بر مبتلا شدن ماهی های سد مهاباد به نوعی انگل ناشناخته، بررسی موضوع را به یک مطالبه عمومی در مهاباد تبدیل کرد.

تیم متشکل از کارشناسان شیلات جهادکشاورزی آذربایجان غربی، مرکز تحقیقات آرتیمیا و آبزیان کشور و شبکه دامپزشکی مهاباد به بررسی موضوع پرداختند.

این تیم در بررسی میدانی خود، موفق به پیدا کردن لاشه ماهی مبتلا به انگل نشدند اما نمونه برداری آب از بخش های مختلف سد مهاباد برای بررسی بیشتر انجام گرفت.