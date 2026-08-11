پایان ماجراجویی خطرناک ۲ نوجوان ۱۳ ساله در مسیر تهران تا قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل گشت شب پلیس راهور قم هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی استان با صحنه‌ای غیرعادی مواجه شدند، یک دستگاه موتورسیکلت هیرمن آبی‌رنگ در حالی در جاده در حال حرکت بود که چراغ‌های آن خاموش و فاقد روشنایی بود.



ماموران پس از مشاهده این موتورسیکلت، آن را متوقف کردند، اما با بررسی بیشتر، ابعاد عجیب‌تری از این ماجرا آشکار شد.



راکبان موتورسیکلت، ۲ نوجوان ۱۳ ساله و فاقد گواهینامه بودند که هیچ‌گونه مدارک مربوط به موتورسیکلت و بیمه‌نامه نیز به همراه نداشتند و بدون استفاده از کلاه ایمنی در جاده تردد می‌کردند.



این ۲ نوجوان که از اتباع مهاجر هستند، با همین موتورسیکلت از حسن‌آباد تهران حرکت کرده و مسیر حدود ۱۰۰ کیلومتری تا شهر قم را از محور اتوبان و جاده قدیم تهران-قم طی کرده‌اند، آن هم در شرایطی که چراغ‌های موتورسیکلت خاموش بوده‌است.



این سفر شبانه در حالی انجام شده که تردد یک موتورسیکلت فاقد چراغ در محورهای مواصلاتی، آن هم توسط ۲ نوجوان فاقد گواهینامه و تجهیزات ایمنی، خطر برخورد و وقوع حادثه را به‌شدت افزایش می‌دهد.



توقف این موتورسیکلت توسط عوامل گشت شب پلیس راهور قم، از ادامه این ماجراجویی خطرناک جلوگیری کرد.



پلیس راهور با تاکید بر ضرورت جلوگیری از رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از خانواده‌ها خواست اجازه استفاده از وسایل نقلیه موتوری را به افراد فاقد شرایط قانونی ندهند؛ چراکه یک تصمیم پرخطر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای راننده، سرنشینان و دیگر کاربران جاده داشته باشد.