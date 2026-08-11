نهمین اهدای عضو امسال در آذربایجان‌ غربی؛ سه بیمار جان دوباره یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی افشانی در این زمینه اظهار کرد: با اعلام رضایت خانواده مرحوم «فاطمه عبدالعلی زاده» از اهالی شهر خوی که دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای حیات بخش این بانوی ۳۲ ساله در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه اهدا شد.

وی با قدردانی از خانواده فهیم و نوع‌دوست این جانبخش که با اهدای کلیه ها و کبدش جان سه نفر را از مرگ حتمی نجات دادند، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۹ مورد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در آذربایجان‌غربی به ثبت رسیده است.

سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور شرایط اهدای عضو چیدا می کنند که تنها یک سوم از این تعداد، اعضای خود را اهدا می‌کنند در حالیکه روزانه هفت تا ۱۰ نفر و سالانه حدود سه هزار نفر بر اثر نبود عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند.