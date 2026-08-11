رسانه حلقه واسطه در تبیین مالیات و اعتمادسازی میان مودی و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرداسی به مناسبت هفته خبرنگار در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان یزد، ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه رسانه، از نقش محوری آنها در مسیر «جهاد تبیین» و امیدآفرینی در جامعه قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: تلاشهای رسانهها در تبیین توفیقات و خدمات نظام جمهوری اسلامی، نقشی اساسی در آگاهیبخشی به جامعه ایفا میکند.
ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در ادامه سخنان خود با اشاره به چالشهای اقتصادی، تصریح کرد: برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حرکت روان چرخ اقتصاد، اتکای ویژهای به درآمدهای بودجهای داریم که بخش بزرگی از آن از درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
وی ادامه داد: هدف ما این است که این درآمدها به صورت، عادلانه و قانونی از کسانی که از فرصتهای اقتصادی کشور بهرهمند شدهاند، دریافت شود تا این گام، هرچند کوچک، در راستای تعالی نظام و آبادانی کشور باشد.
رسانه؛ حلقه اتصال در اعتمادسازی و تبیین مشوقهای مالیاتی
مرداسی با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در حوزه مالیات، افزود: رسانهها میتوانند با تبیین دقیق تسهیلات و مشوقهای مالیاتی، به مودیان کمک کنند تا با تسریع در پرداخت معوقات، هم به کشور کمک کرده و هم سهمیه درآمدهای پیشبینی شده برای استان را تحقق بخشند.
وی تأکید کرد: ایجاد اعتماد، اصلیترین رکن است که رسانهها میتوانند با هنر قلم و صدای رسا خود، آن را محقق کنند. هدف نهایی ما رسیدن به وضعیتی است که مودیان، عدالت مالیاتی را به وضوح احساس کرده و با اطمینان خاطر پیشقدم شوند.
خبر روز؛ فرصت ویژه برای بخشودگی ۲۰ درصدی و امکان تقسیط مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی یزد در بخش مهمی از سخنان خود، دو موضوع را به عنوان خبر روز و فرصت ویژه مودیان مطرح کرد و گفت: علاوه بر اختیارات قانونی، ۲۰ درصد اختیار ویژه و مازاد برای بخشودگی جرایم در اداره کل امور مالیاتی استان در نظر گرفته شده است. مودیانی که تا تاریخ ۲۵ مرداد ماه نسبت به تصفیه کامل بدهیهای خود اقدام کنند، مشمول این بخشودگی ویژه خواهند بود.
مرداسی در خصوص اظهارنامه و خلاصه عملیات فصل بهار ۱۴۰۵ افزود: مودیان محترم میتوانند با مراجعه به سامانههای مربوطه، نسبت به ثبت نهایی اظهارنامههای خود اقدام کنند. همچنین در خصوص مالیات و عوارض ابرازی، مودیان میتوانند با مراجعه تا تاریخ ۲۵ مرداد یا حداکثر تا ۳۱ مرداد ماه، درخواست تقسیط خود را ارائه دهند تا اداره کل نسبت به ترتیب پرداخت آنها اقدام نماید.
محدثه میرجلیلی، نماینده خبرگزاری مهر در استان یزد نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به مدیرکل امور مالیاتی و هیئت همراه در دفتر این رسانه، با اشاره به فعالیتهای مالیاتی در دوران نهماهه مدیریت وی بر اداره کل امور مالیاتی استان از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تدوین بستههای مشوق مالیاتی برای صنایع و مودیان که پیشدستانه در ایام پس از جنگ در یزد اجرا شد، قدردانی کرد.
تقدیر از تلاشهای خبرگزاری مهر در استان یزد
در پایان این دیدار، به مناسبت هفته خبرنگار، محسن مرداسی ضمن تجلیل از نقش حرفهای و مسئولانه رسانهها، از تلاشهای مستمر و همکاری ارزشمند نماینده خبرگزاری مهر در استان یزد با اداره کل امور مالیاتی قدردانی و از ایشان بهعلت همیاری در انتقال صحیح اخبار و آگاهی بخشی به مودیان، تقدیر به عمل آورد.
در این بازدید که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد، مهدی محسنیان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان یزد و همچنین مجموعه روابط عمومی این اداره کل، مدیرکل امور مالیاتی استان را همراهی کردند.
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