به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، با اشاره به سرد شدن هوا در اکثر مناطق کشور گفت: علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل سردرد، تهوع، سرگیجه، سرفه، عدم تعادل و کاهش سطح هوشیاری است.

وی از مردم خواست که از نصب آبگرمکن و بخاری گازی در اتاقی که در آن هوا جریان ندارد، خودداری و قبل از نصب آبگرمکن و بخاری حتما مسیر دودکش را بررسی کرده و از ایجاد پیچ و خم های زیاد در نصب دودکش پرهیز کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه سرد بودن لوله بخاری علامت کارکرد ناصحیح بخاری است، افزود: در صورتی که شعله آبگرمکن و بخاری، آبی رنگ نباشد، باید آن را جدی گرفت و مردم به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره ها را باز کرده و پس از شناسایی و قطع کردن منبع نشت گاز، با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.