۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ابرکوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا صالحی اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی فراغه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا به یک دستگاه کامیون بنز که از استان‌های جنوب شرقی به سمت پایتخت در حرکت بود، مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی عنوان کرد: ماموران در بازرسی از کامیون ۵۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف و یک متهم را نیز در این زمینه دستگیر کردند.

صالحی با بیان اینکه ارزش ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.