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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

فرمانده انتظامی ابرکوه:

۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ابرکوه کشف شد

۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ابرکوه کشف شد

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه از کشف بیش از ۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا صالحی اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی فراغه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا به یک دستگاه کامیون بنز که از استان‌های جنوب شرقی به سمت پایتخت در حرکت بود، مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی عنوان کرد: ماموران در بازرسی از کامیون ۵۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف و یک متهم را نیز در این زمینه دستگیر کردند.

صالحی با بیان اینکه ارزش ریالی سیگارهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این زمینه پرونده تشکیل و به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه خاطرنشان کرد:  شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4457335

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