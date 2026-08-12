حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم افتخاری در گفتگوبا خبرنگار مهر گفت: خداوند متعال در آیه ۱۰۷ سوره انبیاء میفرماید «وَما أَرْسَلْناکَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعالَمینَ» و پیامبر اکرم(ص) را به عنوان رحمت برای همه جهانیان معرفی کرده است.
وی افزود: «رحمت للعالمین» بودن یک صفت ویژه برای پیامبر اعظم(ص) است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است و نشاندهنده وسعت و گستره رحمت آن حضرت نسبت به همه انسانها و حتی موجودات عالم است.
مدیر مرکز حوزههای علمیه خواهران فارس نخستین جلوه رحمت پیامبر(ص) را در هدایت انسانها دانست و گفت: زمانی که خداوند اراده میکند لطف و رحمت خود را به بندگانش عطا کند، وجود سرشار از خیر و برکت پیامبر رحمت را میفرستد تا رحمت الهی در وجود این انسان کامل متجلی شود.
افتخاری ادامه داد: هم و غم، هدف و تلاش شبانهروزی پیامبر اکرم(ص) ایجاد زمینه برای هدایت انسانها بود؛ چراکه وقتی انسانها هدایت شده، رشد و کمال پیدا کنند و به مقصد نهایی خلقت خود برسند، در حقیقت مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: بنابراین یکی از مهمترین جلوههای رحمت پیامبر(ص)، هدف و رسالت ایشان در هدایت انسانها و تلاش مستمر برای رساندن آنان به سعادت و کمال است.
اخلاق پیامبر(ص)؛ جلوه دیگری از رحمت الهی
مدیر مرکز حوزههای علمیه خواهران فارس دومین جلوه رحمت للعالمین بودن پیامبر(ص) را در خلقوخو و سیر و سلوک فردی آن حضرت عنوان کرد و افزود: خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آلعمران خطاب به پیامبر(ص) میفرماید «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ».
افتخاری بیان کرد: خداوند در این آیه به جلوه رحمانی اخلاق پیامبر اشاره میکند؛ اخلاق کریمانه، رفتار رحیمانه و مهربانی پیامبر(ص) با مردم سبب شد انسانها پیرامون ایشان جمع شوند، در حالی که اگر پیامبر فردی تندخو و سختدل بود، مردم از اطراف او پراکنده میشدند.
وی ادامه داد: این مهربانی تنها شامل مؤمنان و دوستان پیامبر نبود، بلکه حتی دشمنان، جاهلان و کسانی که از روی نادانی پیامبر را آزار میدادند نیز از رفتار رحیمانه ایشان بهرهمند بودند.
رحمت پیامبر(ص) حتی در رفتار با طبیعت و موجودات
افتخاری با اشاره به توصیههای فراوان پیامبر اکرم(ص) درباره حقوق موجودات، گفت: در احادیث نقلشده از پیامبر(ص)، درباره حقوق حیوانات، گیاهان، درختان و طبیعت و حتی نحوه رفتار با دشمنان، مخالفان و جاهلان توصیههایی وجود دارد که نشاندهنده گستره رحمت آن حضرت است.
وی افزود: بنابراین رحمت پیامبر(ص) محدود به یک گروه یا جامعه خاص نبود، بلکه در رفتار و سیره ایشان با انسانها و سایر موجودات نیز جلوه داشت.
مدیر مرکز حوزههای علمیه خواهران فارس همچنین قوانین و تعالیم اسلام را جلوه دیگری از رحمت الهی دانست و اظهار کرد: وقتی احادیث، روش و سنت پیامبر(ص) را بررسی میکنیم، میبینیم قوانین و احکام اسلامی بر اصولی استوار است که با فطرت انسانی هماهنگ است.
قوانین اسلام؛ جلوهای از رحمت خداوند
افتخاری تصریح کرد: در تعالیم اسلامی دستوری وجود ندارد که برخلاف فطرت انسان و وجدان عمومی بشر باشد، بلکه قوانین و آموزههایی که پیامبر اکرم(ص) برای بشریت به ارمغان آورد، در نهایت برای رشد، تعالی و سعادت انسانهاست.
وی گفت: همین قوانین و تعالیم نیز جلوهای از رحمت خداوند است که در وجود پیامبر رحمت و این انسان کریم و رحیم جلوهگر شده است.
مدیر مرکز حوزههای علمیه خواهران فارس در ادامه به برکت وجود پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در آیات قرآن کریم میبینیم که حضور پیامبر(ص) حتی به سرزمینها و محیط پیرامون ایشان نیز برکت میبخشید.
افتخاری با اشاره به آیات سوره بلد افزود: خداوند در این سوره به سرزمین مکه قسم یاد میکند و در ادامه با اشاره به حضور پیامبر(ص) در این سرزمین، نشان میدهد که حضور رسول خدا(ص) از عوامل عظمت و قداست این سرزمین است.
وی همچنین به آیه ۳۳ سوره انفال اشاره کرد و گفت: خداوند میفرماید «وَما کانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ»؛ یعنی تا زمانی که پیامبر در میان مردم حضور داشت، عذاب الهی بر آنان نازل نمیشد.
«رحمت للعالمین»؛ عنوانی شایسته برای پیامبر اعظم(ص)
افتخاری خاطرنشان کرد: وقتی همه این ابعاد را در کنار یکدیگر قرار میدهیم، میبینیم پیامبری که هدفش هدایت انسانها بود، روش و سیر و سلوکش رحیمانه و کریمانه بود، با مردم با صبر و حلم رفتار میکرد، قوانینی برای رشد و سعادت انسانها آورد و حتی حضور و نفس کشیدن او در میان مردم موجب جلب رحمت الهی میشد، حقیقتاً شایسته عنوان «رحمت للعالمین» است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم از رحمت بیانتهای این انسان ویژه و کمنظیر تاریخ که خود جلوهای از رحمت خالق و رحمت خداوند است، بهرهمند شویم.
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