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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

پورجمشیدیان: حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است

پورجمشیدیان: حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است

مشهد- قائم‌ مقام وزیر کشور گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورجمشیدیان بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در بدو ورود وزیر کشور پاکستان اظهار کرد: دهه پایانی صفر از شلوغ‌ترین ایام زیارت امام رضا(ع) است و زائران از شهرها و نقاط مختلف کشور به سمت مشهد می‌آیند.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: در حال حاضر حدود پنج میلیون زائر در مشهد مهمان امام رضا(ع) هستند و خوشحالیم که وزیر کشور پاکستان در این ایام در جمع مهمانان ویژه مشهد حضور دارد. افتخار بزرگی برای ماست که خادم مردم، زائران و مهمانان امام رضا(ع) باشیم.

وی ادامه داد: ستادی در خراسان رضوی با مسئولیت استاندار در این ایام تشکیل شده تا مشکلات مردم و زائران را برطرف و خدمات بهتری به آنان ارائه کند. در حال حاضر حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است.

کد مطلب 6915111

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