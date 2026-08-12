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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

پیکر نوجوان ۱۷ ساله پس از ۶ ساعت تلاش در زاینده‌رود پیدا شد

پیکر نوجوان ۱۷ ساله پس از ۶ ساعت تلاش در زاینده‌رود پیدا شد

شهرکرد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری گفت: پس از انجام عملیات جست‌وجو و نجات به مدت ۶ ساعت پیکر بی‌جان نوجوان ۱۷ ساله در رودخانه زاینده‌رود پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: بامداد امروز گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی نوجوان ۱۷ ساله در محدوده پل ایلبگی دریافت شد که بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای سامان، یک تیم پشتیبان از شعبه و تیم واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی پس از حضور در محل و ارزیابی صحنه، عملیات جست‌وجو و نجات را در محدوده وسیعی از رودخانه آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پس از حدود ۶ ساعت جست‌وجوی بی‌وقفه پیش از ظهر امروز پیکر بی‌جان این نوجوان در محدوده پل چم‌طاق از سوی تیم‌های امدادی پیدا و پس از خارج کردن از آب تحویل عوامل انتظامی شد.

کد مطلب 6915113

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