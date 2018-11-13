ثبت بیش از ۳۶۰۰ انبار در سامانه جامع انبارهای قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت معدن وتجارت قم، امیر محمدی چهر با اشاره به الزام به ثبت ۲۵ گروه کالایی شامل ۱۲۰ قلم کالا در سامانه جامع انبارها گفت: تاکنون ۳ هزار و ۶۷۰ انبار استان شامل انبارهای مواد غذایی، دارویی، دام و طیور، لاستیک و غیره در این سامانه ثبت شده است.

وی تأکید کرد: از اول شهریور امسال تمام صاحبان کالاهای مشمول باید انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و روزانه موجودی کالاهای خود را در همین سامانه اعلام کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم خاطرنشان کرد: سایر کالاهای غیر از این ۲۵ گروه کالایی هم به صورت آزمایشی در این سامانه ثبت می‌شود.

وی افزود: در صورتی که بازرسان این سازمان انبارهایی را کشف کنند که در سامانه ثبت نشده آن اقلام را در حکم کالای قاچاق محسوب می‌کنند و با صاحبان کالا برخورد خواهد شد.

محمدی‌چهر هدف از ثبت روزانه کالاها در سامانه جامع انبارها را تشخیص کمبود یا اضافه بودن اجناس اعلام کرد و گفت: ثبت کالاها باید در پایگاه www.nwms.ir صورت گیرد.

وی در پایان ۲۵ گروه کالایی که انبارداران ملزم به ثبت آن در سامانه جامع انبارها هستند بیشتر مربوط به اقلام اساسی مصرف خانوارها دانست وافزوده این کالاها عبارت‌اند از برنج خارجی، گندم- گوشت قرمز سرد و گرم و مرغ - تخم مرغ و..... می‌باشد.