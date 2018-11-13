لادن طاهری سرپرست موزه سینما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، محمد مهدی حیدریان در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان سینمایی که صبح امروز سه شنبه ۲۲ آبان ماه برگزار شد ضمن تشکر از خدمات علیرضا قاسم خان مدیرعامل قبلی موزه سینما گفت: وی به عنوان شخصیتی اهل فکر و متخصص در این حوزه در مدت حضور خود در موزه سینما بسیار خوش درخشید و خوشبختانه موزه را به وضعیت مناسبی رساند.

رییس سازمان سینمایی گفت: با توجه به اینکه قاسم خان از اوایل مهر ماه استعفا داده بود، لادن طاهری که مسئولیت فیلمخانه ملی را عهده دار است با مصوبه هیات امنا موزه به عنوان سرپرست جایگزین وی شد.