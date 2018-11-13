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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

شورای فرهنگی مصوب کرد؛

برگزاری محافل انس با قرآن کریم در دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری محافل انس با قرآن کریم در دانشگاه علوم پزشکی ایران

شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزاری اختتامیه مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت و برپایی محافل انس با قرآن کریم را مصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران با محوریت برنامه‌های قرآن و عترت در هفته قرآن در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

محوریت این جلسه با موضوع فعالیت‌های قرآنی دانشگاه و با هدف بررسی و تصویب برنامه‌های قرآن و عترت پیشنهادی از سوی مدیریت فرهنگی بود.

از جمله برنامه‌های تصویب شده در این جلسه می‌توان به برگزاری اختتامیه مرحله دانشگاهی جشنواره قرآن و عترت در آذر ماه، برگزاری محافل انس با قرآن کریم در ماه‌های آذر و دی و بهمن و تقدیر از برگزیدگان کشوری جشنواره قرآن و عترت در همایش روز ۲۹ آبان اشاره کرد.

در این جلسه دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و دیگر اعضای این شورا حضور داشتند.

کد مطلب 4457397

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